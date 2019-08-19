NEVÜ'de kayıt işlemleri başladı

YKS sonuçlarına göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih eden öğrenciler, tercih ettikleri okullarda oluşturan kayıt merkezlerinde kayıtlarını yaptırmaya başladı. Öğrenciler kayıtlarını yaptırarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ailesinin bir ferdi olma gururunu yaşarken, aileleri de çocuklarını bu heyecanlı ve sevinçli günlerinde yalnız bırakmadı. Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerin kayıtlar esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm hazırlıkları günler öncesinden tamamlayan NEVÜ, öğrencilerin ve ailelerinin huzurlu ve sorunsuz bir şekilde kayıtlarını yaptırmalarına imkan sağlamış oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre NEVÜ'yü tercih eden öğrenciler kayıtlarını, 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında “https://www.turkiye.gov.tr” adresinden erişilen e-Devlet Kapısı üzerinden, üniversiteye gelmelerine gerek kalmadan ve belge getirmeden yapabilecekler. 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde e-Devlet üzerinden kayıt yapmayan adaylar ise kayıtlarını, tercih ettikleri okullarında 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında şahsen veya kanuni temsilcileri (noter onaylı vekaletname) aracılığı ile gerçekleştirebilecekler.

Şahsen Kayıt Yapılması Zorunlu Olan Programlar

Avanos Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ve Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programını tercih eden öğrenciler, istenilen belgeler ile birlikte şahsen kayıt yaptırmaları gerekiyor. Şahsen kayıt yapılması zorunlu bu programlar için kayıt tarihleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Acıgöl Teknik Bilimler MYO Öğrencilerine Kayıt Uyarısı

NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna yerleşen ve 16-21 Ağustos 2019 tarihlerinde e-Devlet üzerinden kaydını yapmayan adayların kayıtları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında 19-23 Ağustos 2019 tarihinde Lise diploması ile yapılacak.