NEVÜ'de kontenjan yüzde 100'e ulaştı

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, YKS sonuçlarına göre NEVÜ'yü 5 bin 271 öğrencinin tercih ettiğini söyledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yeni eğitim-öğretim yılı için NEVÜ'yü tercih eden tüm öğrencilere teşekkür ederek, ailelerinin heyecanını da paylaştı. Aktekin, “ Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından milyonlarca üniversite adayı gencimizin ve ailelerinin heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre üniversitemizi tercih eden gençlerimiz ile ailelerinin heyecan ve mutluluklarını bir kez daha paylaşırken, üniversitemizi tercih etmelerinden dolayı da kendilerine şahsım, üniversitem ve Nevşehir'imiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Nevşehir merkezde bulunan yerleşke ile birlikte ilçelerdeki toplam 8 kampüste 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 19 Araştırma Merkezi, 57 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu bulunan üniversitemizi YKS yerleştirme sonuçlarına göre lisans düzeyinde 2 bin 619 ve ön lisans düzeyinde ise 2 bin 652 öğrenci tercih etti. Buna göre ön lisans düzeyinde yüzde 100, lisans düzeyinde ise yüzde 98.80 tercih edilen üniversitemizin genel toplamda ise tercih edilirliği yüzde 99.40'lara ulaştı. Ülkemiz genelindeki üniversiteler arasında tercih edilirlik oranlarına baktığımızda ise 50 program ve 60 bölümüyle üniversitemiz, yüzde 100'lere yaklaşan dolulukla en çok tercih edilen üniversiteler arasında bir kez daha yerini aldı. Bu oran üniversite olarak bizlerle birlikte, üniversitemize gönül veren şehrimiz için de oldukça gurur verici” şeklinde ifade etti.

Bu eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alan iki bölüm ve programda da yüzde 100 doluluk olduğunu belirten Aktekin, “Bu eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlayacak olan üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan İç Mimarlık Bölümümüz ile Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi ve Operatörlüğü Programımızda da tercih edilirlik oranı yüzde 100 oldu” dedi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yerini alan Kapadokya'nın eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini arasında eğitim-öğretim veren NEVÜ ve Nevşehir'in huzurlu ve güvenli bir ortam sunduğunu ifade eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Her daim öğrenci merkezli eğitim-öğretim sistemini benimseyen Üniversitemiz nitelikli akademik kadrosu, geniş fiziki alt yapısı, sosyal, kültürel ve sportif imkanlarının yanı sıra huzurlu ve güvenli bir şehirde bulunmakta. Bizi tercih eden öğrencilerimiz, üniversitemizde alacakları eğitimleri ile birlikte dünyanın ve ülkemizin en önemli turizm merkezleri arasında yerini alan ve değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip Kapadokya'da kendilerini sosyo-kültürel anlamda da geliştirme fırsatları bulacaklar” diye konuştu.

YKS sonuçlarına göre NEVÜ'yü tercih eden öğrenciler kayıtlarını, 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında “https://www.turkiye.gov.tr” adresinden erişilen e-Devlet anakapısı üzerinden, şahsen gelmelerine gerek kalmadan ve belge getirmeden yapabilecekler. 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinden kayıt yapmayan adayların kayıt yapabilmeleri için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde ve ilçe yerleşkelerinde tercih ettikleri okullarda 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında şahsen veya kanuni temsilcileri (noter onaylı vekaletname) aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekiyor. 2022-YKS ile NEVÜ'yü tercih ederek yerleşen adaylar detaylı kayıt bilgilerine https://www.nevsehir.edu.tr/tr/35116 adresi üzerinden ulaşabilecek.