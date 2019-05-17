NEVÜ'de 'Kur'ân-ı Kerim Meâl Yarışması' ödül töreni düzenlendi

Ödüllü Kur'ân-ı Kerim Meâl Yarışması” ödül töreni düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Mustafa Hayri Efendi Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Yılmaz, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Nevşehir İli Hayırlı Hizmetler Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı İsmet Şefik Çelebi, ilçe müftüleri, hayırsever iş adamları, NEVÜ akademik ve idari personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hüseyin Işık'ın Kur'ân-ı Kerim Tilavetiyle başlayan törenin açılış konuşmasını İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş yaptı. Durmuş, Ramazan ayı münasebetiyle yaptığı konuşmasında özellikle Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in faziletlerinin bir kez daha hatırlatılmasının gerektiğine vurgu yaparak ilahiyatçılara ve din görevlilerine büyük görevler düştüğünü söyledi.

İlahiyat Fakültesi olarak ilki 2018 yılında sadece üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Ödüllü Kur'ân-ı Kerim Meâl Yarışmasını bu sene halka açık olarak düzenlediklerini belirten Durmuş, yarışmaya katılanlara, destek verenlere teşekkür ederek, yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.

İlahi Dinletisi

Etkinlik, İlahiyat Fakültesi öğrencisi aynı zamanda Şifa Camii İmam-Hatibi Mehmet Ali Aydemir ve ekibi tarafından seslendirilen ilahi dinletisiyle devam etti. Aydemir'in söylediği birbirinden güzel ilahiler katılımcılar tarafından beğeni ile dinlendi.

Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

İlahi dinletisinin ardından söz alan yarışma düzenleme kurulu üyesi Arş. Gör. Dr. Ramazan Meşe, yarışmaya katılanlara 100 puan üzerinden toplam 80 soru yöneltildiğini ve buna göre 70 puanı geçenlerin yarışmada ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Meşe'nin konuşmalarının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Nevşehir İli Hayırlı Hizmetler Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı İsmet Şefik Çelebi tarafından verildi.