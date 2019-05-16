NEVÜ'de “Kurtuluştan Kuruluşa Giden Yol: 19 Mayıs” konulu panel düzenlendi

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda akademik personel ile öğrencilerin hazır bulunduğu panele konuşmacı olarak katılan Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Oğuz ve öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ali Çakırbaş ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç, 19 Mayıs 1919 sürecinin askeri, siyasi ve fikri yönleri hakkında görüşlerini bildirdiler. Doç. Dr. Ahmet Oğuz, 19 Mayıs'ın Türk tarihi içerisindeki yerinden söz ederken, Dr. Öğr. Üyesi Ali Çakırbaş, Mili Mücadele'nin başlangıcı ve kongreler dönemine değindi. Panelin son konuşmacısı olan Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç ise, Milli Mücadele'nin fikri arka planı ve mücadelede etkili olan siyasi, iktisadi, sosyal ve fikri amiller hakkında konuştu.

Panel, konuşmacıların katılımcıların sorularını cevaplaması ile son buldu.