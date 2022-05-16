NEVÜ'de Mate-Matine: 3x3 Film gösterimi yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Matematik Kulübü tarafından 'Mate-Matine: 3x3' isimli film gösterimi ve interaktif söyleşi yapıldı.

NEVÜ Matematik Kulübü'nün tarafından yapılan ‘Mate-Matine' olarak isimlendirilen film izleme serisinin bahar dönemi etkinliği, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bir güvenlik görevlisinin isabetli basketbol atışlarını gören ve bundan ilham alan bir hademenin topu potaya isabetli atma yolunu çeşitli ölçümler yaparak matematiksel denklemlerle çözmeye çalışmasını konu alan Portekiz yapımı kısa film yaklaşık 10 dakika sürdü. Yönetmenliğini Nuno Rocha'nın yaptığı film, yirmi farklı film festivalinden ödüllü olup etkinliğe katılan akademisyenler ve öğrenciler tarafından beğeni ile izlendi.

Filmin ardından Matematik Kulübü Akademik Danışmanı Arş. Gör. Dr. Çağla Ramis 'Matematiğin Hayatımızdaki Aktif Yeri' temalı interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide filmin altyapısında yatan matematiksel görüşün ve filmde yer alan beyin-kas gücünün rekabetini katılımcılarla birlikte değerlendiren Arş. Gör. Dr. Çağla Ramis, sonrasında ünlü bir içecek markasının reklam filmi üzerinden yaptığı çeşitli geometriksel yaklaşımlarla söyleşiyi sonlandırdı.