NEVÜ'de “Mesleki Deneyim Söyleşileri-6” gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından öğrencilere yönelik mesleki deneyimleri konu alan 'Mesleki Deneyim Söyleşileri' dizisinin altıncısı Esma Yıkılmaz Peyzaj Tasarım Ofisi kurucusu Yüksek Peyzaj Mimarı Esma Yıkılmaz'ın davetli konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleştirildi.

NEVÜ Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meliha Aklıbaşında ve diğer akademik personel ile bölüm öğrencileri katıldı. Yüksek Peyzaj Mimarı Esma Yıkılmaz'ın, mezuniyet sonrası yaşadığı deneyimleri anlatırken süreçte karşılaştığı sorunlar ve koşullar üzerinde durdu. 10 yılı aşkın mesleki deneyimin kazandırdıkları ve bugünkü bakış açısını geniş biçimde yansıtmaya çalışan Yıkılmaz, meslek etiği ve değerlerine değindi. Yıkılmaz pandemi süreci ile peyzaj mimarlığının belirgin bir ivme kazandığını ve halen devam ettiğini ve geleceğin meslekleri arasında yer alan peyzaj mimarlığının değişen ve dönüşen dünyanın yeni yüzünün sanatçıları arasında yer alacağını belirtti. Bu bağlamda mezun olan her Peyzaj Mimarı üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olarak mesleğe atılması gerektiğine değinen Yıkılmaz, ulusal ve uluslararası ölçekte yapılacak planlama ve tasarım faaliyetlerinin doğal ve kültürel peyzajın sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunu söyledi.

Söyleşi sonunda Peyzaj Tasarım Ofisi kurucusu Esma Yıkılmaz'a katılımlarından dolayı teşekkür eden Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meliha Aklıbaşında, kendilerine teşekkür belgesi takdiminde bulundu.