NEVÜ'de mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de ‘2022-2023 Akademik Yılı' genel mezuniyet töreni düzenlendi. 2233'ü lisans ve 2255'i de ön lisans olmak üzere toplam 4488 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı.

NEVÜ Açık Futbol Sahası'nda düzenlenen mezuniyet törenine; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, MHP Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu, Büyük Birlik Partisi Nevşehir İl Başkanı Ramazan Kalkan, Nevşehir İli Kalkınma ve Üniversite Yaptırma Yaşatma Vakfı yönetim üyesi Yücel Menekşe ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe kaymakamları, protokol üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, hayırseverler, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, her geçen yıl nitelik ve nicelik olarak gelişen ve büyüyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin şehrin her alanda kalkınıp büyümesi hususlarında da lokomotif görevi üstlendiğini söyledi. Vali Becel, "Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretimleriyle birlikte ortaya koyduğu bilimsel, kültürel, sportif, sanatlar gibi birçok alanda şehrimize de büyük katkılarda bulunuyor. Biz de devlet olarak her daim üniversitemizin ve öğrencilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu üniversite hepimizin, bu şehir hepimizin ve siz değerli öğrencilerimiz de bizlere birer emanetsiniz. Siz değerli öğrencilerimizin ve ailelerinizin bu mutlu ve heyecanlı günlerini paylaşırken, sizlere bundan sonraki hayatınızın her alanında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Üniversitemizin uluslararası alandaki marka değeri ve tanınırlığı sürekli yükselmekte"

Üniversite olarak sahip oldukları tüm değerler ve yürüttükleri başarılı çalışmalarla uluslararası alanda marka değeri ve tanınırlığı sürekli yükselen bir üniversite olduklarını söyleyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yaptığı konuşmada, “Adını, milletimizin kültür değerleri arasında seçkin bir yeri olan ve öğretileriyle insanlığa yol gösteren büyük düşünce insanı Hünkar Hacı Bektaş Veli'den alan üniversitemiz; Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana ve Mehmet Akif Ersoy gibi bu toprakların düşünce ve gönül insanlarının dünya görüşlerini şiar edinmiştir. Hünkar Hacı Bektaş'ın 'Ara, bul', 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım', 'Eline, diline, beline sahip ol', 'İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır', gibi akıl ve gönül penceresinden süzülen özlü sözleri bugün de tüm insanlığı olduğu gibi bizleri de aydınlatmaya devam etmektedir. Büyük fedakarlıklarla bugünlere getirdiğiniz çocuklarınızı bir süreliğine bize emanet ettiniz. Ne mutlu ki emanetinize sadık kalıp üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Çok iyi biliyorum ki anne babalar için en büyük mutluluk ve gurur vesilesi, evlatlarının başarılarıdır. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Bizler de hocaları olarak, evlatlarınızın size yaşattığı bu gururda pay sahibi olmanın mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Bize emanet ettiğiniz bu yavrularınız eğitimleri boyunca sizlerden uzakta kaldılar, yeni fikirler, çevreler ve farklı bir yaşam tecrübesi edindiler. Eğitimleri sonunda evlerine döndüklerinde aldıkları eğitimin ve sizden uzakta geçirdikleri yıllarda edindikleri tecrübe ve birikimlerin etkisiyle kendilerinde bazı farklılıklar hissedebilir, mezuniyet sonrası yeni bir hayata uyum ve iş imtihanlarına hazırlıkları esnasında stres ve kaygılarını gözlemleyebilirsiniz. Hayatlarının bu yeni evrelerindeki farklılık, kaygı, stres ve intibak sürecinin normal olduğunu, benzer süreci tüm mezunların yaşadığını bilmenizi isterim. Sizlerden çocuklarınıza bu süreçte de sabır ve sevgiyle destek ve ilginizi eksik etmemenizi rica ediyorum. Evlatlarınıza ömür boyu yapacağınız hayır dualarınızda, onların yetişmelerinde katkıları olan biz değerli hocalarını da unutmamanız dileğiyle sizlere çocuklarınızla birlikte nice uzun, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi.

Mezun olan tüm öğrenciler adına dereceyle mezun olan öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen tören öğrencilerin, katılımcıların alkışları eşliğinde keplerini hep birlikte havaya atmaları ile sona erdi.