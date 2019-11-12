NEVÜ'de 'Modern Dünyada Üniversiteli Olmak' konulu konferans düzenlendi

Çetin Kürşat, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de, 'Modern Dünyada Üniversiteli Olmak' üzerine konuştu.

NEVÜ Önce İnsan Kulübü tarafından üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen, Çetin Kürşat'ın davetli konuşmacı olarak bulunduğu konferansa; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, Önce İnsan Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Davut Sarıtaş ve Kulüp Başkanı Ahmet Erkal ile öğrenciler katıldı.

Kendi başarılı hayat hikayesini katılımcılar ile paylaşarak konuşmasına başlayan Dr. Çetin Kürşat, özellikle üniversiteye yeni başlayan gençlerin kafasında ‘Üniversiteli olma' algısının yanlış olduğunu ve üniversiteden mezun olmanın ise, kesin olarak bir iş sahibi olunacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Kürşat, “Öncelikle üniversiteli olma algısını konuşacağımız için, eğer sizlerin kafalarındaki üniversiteli olma algınız birileri tarafından şekillendirilmiş veya aklınızda şu anda ne varsa ilk yanlış burada başlıyor. Bu kadar iş imkanının olduğunu dünyada da işsiz kalırsınız. Çünkü üniversite okumak sizler için iş garantisi değildir. Üniversiteden mezun olduğunuz zaman ne kadar ücrete nasıl bir iş bulacağınızı biliyor musunuz? Belli bir alanda kendinizi yetiştirmediğiniz ve devamını getirmediğiniz sürece zorlu bir hayat sizleri bekliyor. Üniversiteye girmek sizi kandırıyor ve siz buraya gelerek dersleri geçince kendinizi üniversiteli zannediyorsunuz. İşte bu yanlış bir algı. Kendi CV'nizi oluşturup bakarsanız, ne demek istediğimi işte o zaman anlarsınız. Çünkü ne konuda bilgi ve tecrübeniz olduğunuzu, ilgi alanınıza göre kendinizi nasıl yetiştirdiğinizi burada göreceksiniz. Üniversiteden mezun olduktan sonra, hayatın sizlere gösterdiği gülen yüzünün iş hayatında ne kadar acımasız olduğunu anlayacaksınız.

Hayatta değiştiremediğiniz şeyler dışında, sizlerin geleceğini olumsuz etkileyecek her şeyi değiştirin. Dinlediğiniz müziği, okuduğunuz kitabınızı, arkadaş çevrenizi ve izlediğiniz şeyleri eğer değiştirmez iseniz, boşuna çabalarsınız. Mevlana'nın da dediği gibi, ‘Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' Modern dünyada üniversiteli, ne giyimle, ne düşünceyle, nereden geldiğinizle ve ne tür müzik dinlediğinizle alakalalı değil, modern kelimesi üretmek olduğu için kendiniz için çalışmak, başarmak ve üretmekle olunur” diye konuştu.

Dr. Çetin Kürşat'ın konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplamasıyla devam eden konferans, kendisine Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan'ın teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.