NEVÜ'de 'Modern Dünyada Üniversiteli Olmak' konulu konferans

Çetin Kürşat Bilir, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de düzenlenen 'Modern Dünyada Üniversiteli Olmak' konulu konferansta öğrenciler ile buluştu.

NEVÜ Önce İnsan Kulübü tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen, Ahi Evran Üniversitesi Matematik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Eğitim Bilimci Çetin Kürşat Bilir'in davetli konuşmacı olarak bulunduğu konferansa; Önce İnsan Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Davut Sarıtaş, Dr. Öğr. Üyesi Şule Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Polat, Önce İnsan Kulübü Başkanı Mustafa İsmail Köz ve öğrenciler katıldı.

Dr. Çetin Kürşat Bilir, güncel eğitim sistemlerinin öğrenciye yansıması, üniversite öğrencilerinin gelişim ve kariyer safhasındaki problemleri ve ihtiyaçları üzerine bilinmesi gerekenleri kendi hayatından da örnekler vererek aktardı. ABD gibi birçok dünya ülkesindeki kariyer çalışmalarından bahseden Bilir; modern hayatın monotonluğunu aşmak için bireysel ve kurumsal ölçekte bir gayrete sahip olunması gerektiğini ve farkındalığın ise değişim yaşayabilmenin bir getirisi olarak görmenin öneminden bahsetti.

Öğrencilerin sorularının cevaplandırılması ile devam eden konferans sonunda Önce İnsan Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Davut Sarıtaş, bu etkinliğin mahiyetinden ve pozitif yöndeki etkisinden bahsederek Dr. Çetin Kürşat Bilir'e teşekkür belgesi takdiminde bulundu.