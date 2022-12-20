NEVÜ'de ‘Modern Dünyanın Anlam Arayışında Hadislerin Rolü' seminer düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya İrfan Kulübü tarafından düzenlenen on programlık 'Gençlik ve Modern Zamanlar' başlıklı seminer/söyleşi dizisinin dokuzuncu etkinliği gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mesut Çakır'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Modern Dünyanın Anlam Arayışında Hadislerin Rolü' başlıklı seminer online olarak gerçekleştirildi. Konuşmasında hadislerin öneminden bahseden Dr. Çakır, iyi insan olmanın iyi Müslüman olmaktan, iyi bir Müslüman olmanın da Hz. Muhammed'i (SAV) iyi tanımaktan geçtiğini ifade etti. Dr. Çakır, hadisler olmadan İslam dininin anlaşılmasının ve yaşanılmasının mümkün olmadığını, tarih boyunca olduğu gibi modern dünyada da bu durumun değişmediğini söyledi. Hz. Muhammed'in (SAV) yaşamından örnekler sunan Dr. Mesut Çakır; dürüstlük, saygı, cömertlik, mütevazılık vb. gibi ahlaka ve erdeme dair hasletlerin o müstesna yaşamda örneklerinin bulunabileceğini dile getirdi. Bu yüzden kendisini Müslüman olarak nitelendiren her bir bireyin, hadis halkalarına dahil olup hadisler okuması gerektiğini belirtti. Hadis okumada usul ve yöntem biliminden de bahseden Dr. Çakır, bu işe niyetlenen bir kimsenin nerden başlaması gerektiği, hangi yolları takip etmesinin daha sağlıklı olacağı konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda önceki etkinliklerde olduğu gibi çekilişle 1 öğrenciye 200 TL değerinde kitap/kırtasiye çeki ve 5 öğrenciye kitap setleri verildi. Program, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş'un konuşmacı Dr. Mesut Çakır'a, katılımcılara ve programı organize edenlere teşekkür etmesiyle sona erdi.