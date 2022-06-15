NEVÜ'de "Mutlu Çocuk Festivali"

ve 2. sınıf öğrencileri tarafından Öğr. Gör. Fatma Çakır Aksungur'un koordinatörlüğünde “Mutlu Çocuk Festivali” düzenledi.

“Mutlu Çocuklar Öğrenir” sloganıyla yola çıkan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, düzenlenen festival çerçevesinde drama, müzikli dramatizasyon, ritim çalışmaları, kukla gösterileri, hikaye ve masal anlatımı, yüz boyama, çocuk şarkıları ve akıl oyunları temalı farklı öğrenme uygulamaları gerçekleştirdi. Festivalde minik öğrencilerin aileleriyle ve akranlarıyla birlikte öğretici ve eğlence dolu zaman geçirmelerini sağlamak, çocukların eğlenirken kalıcı öğrenmeleri ve tüm gün boyunca keşfederek eğlenebilecekleri özgür bir ortam oluşturmak amaçlanıyor. Eğlenceli uygulamalarla dolu olan programı akranlarıyla izleyen minik kalplerin seyrettikçe toplu olarak aktivitelere katılma becerilerini ve genel kültürlerini, sosyal davranışlarını olumlu yönde etkileyerek, yaşadıkları anın keyfini çıkarmalarını, değerlerimizi kazanmaları ve hayat boyunca karşılarına çıkacak problemler karşısında düşünme ve çözüm bulma becerileri kazanmalarını sağlamak da festivalin temel amaçları arasında.

“Mutlu Çocuklar Öğrenir” sloganıyla düzenlene festivalin devamında Acıgöl Karapınar İlkokulu ve Nevşehir Merkez 19 Mayıs İlkokulu'nda “Nevşehir'de Mutlu Çocuk Festivali” çerçevesinde gösterilerini sergilediler. Okullarda dans, müzikli drama, palyaço gösterisi, ritim çalışmaları, hikaye ve masal anlatımı, kukla gösterisi, yüz boyama gibi çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenleyen Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri, eğitimcilerin ve velilerin yapmış olduğu sürpriz ikramlıklarla da hep birlikte güzel vakit geçirdi.