NEVÜ'de ‘Nevşehir Gastronomi Festivali' başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ile Nevşehir Gençlik Kolları tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Nevşehir Gastronomi Festivali' başladı.

NEVÜ Kültür ve Kongre merkezinde başlayan ve üç gün sürecek olan etkinliğin açılışına; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Gökhan Tufan, 60 dernekten şefler, 20 üniversite ve liseden gastronomi öğrencileri ile davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından festival, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Mete'nin açılış konuşmasıyla başladı. Mete, “Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Gastronomi Festivalimizin amacı, geleneksel Türk mutfağının yemeklerinin özüne dokunmadan, doğallığını bozmadan, ismini dahi değiştirmeden Anadolu lezzetlerini tüm dünyaya duyurmaktır. Dünyanın en zengin mutfağı olan Türk mutfağı ne kadar üzücüdür ki, birçok konuda olduğu gibi lezzet kültüründe de yabancıların etkisi altında kalmaya başlamıştır. Yemeklerimizin adı yabancı dilde ifade edilmektedir. Anadolu'nun bağrından çıkan lezzetler Türkçe söylenmesi gerekirken, bu isimlerden daha nazik ve ilginç çekici olur mantığıyla yabancı dillerde söylenmektedir. Ülkemizde resmi dilimiz Kaşgarlı Mahmut'tan bugüne Türkçe olmasına rağmen lokantalarımızda yemek listeleri yabancı kelimelerle doludur. Hatta bu lokantalarda, bu listelere bakarak Anadolu insanının yardımsız yemek sipariş dahi vermesi bile imkansız hale gelmiştir. Artık dilimizi ve kültürümüzü yozlaştıran bu yabancı akıma dur demek bizlere düşmektedir. Bu amaçla üniversitemizin bulunduğu Nevşehir ili Kapadokya bölgesinin lezzetlerinin, kültürünün tanıtılması, kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerin hatırlatılması için Nevşehir Gastronomi Festivalini düzenliyoruz. Bu yarışmanın en güzel yanı Türk insanın birlik ve beraberliğini sergilemesidir. Yarışmada sadece Kapadokya bölgesinin lezzetlerinin tanıtılması amaçlanmamıştır. Ülkemizin 81 ilinin lezzetleri gelen yarışmacılarımız sayesinde tanıtılıp dünyaya ortak bir mesaj verilecektir” dedi. Mete konuşmasının devamında; “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkiye'de en köklü Turizm Fakültelerinden biridir. Bundan dolayı böyle bir üniversitede öğrenim gören biz gençlerin vazifesi ve sorumluluğu da büyük oluyor. Üniversiteli olarak son iki yılda ilimizi ve üniversitemizi yurt içi ve yurt dışında bir çok yarışmada temsil etti. Yurt içinde 40 madalya, 2 kupa ve 1 Avrupa ikinciliği ile üçüncülüğü kazanmanın gururunu yaşadık. Bu başarıları kazanmamızın en büyük payı bizleri büyük meslek yarışına hazırlayan başta sayın Rektörümüz, Fakülte Dekanımız ve akademisyen hocalarımıza ait olup, kendilerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festivalin açılışında konuşan TAŞPAKON Genel Başkanı Gökhan Tufan “Konfederasyonumuz dernekler kanunu nezdinde İstanbul merkezli faaliyet gösteren, konusunda hem ülkemizin, hem dünyanın ülkesel bazda en büyük sivil toplum örgütüdür. Konfederasyonumuzun üç büyük misyonu bulunup, bunlardan birincisi ve ön önemlisi olan milli değerlerdir ve bu milli değerlerin korunmasıdır. İkincisi mesleki eğitim ve üçüncü misyonumuz da sosyal sorumluluk ve hayır işidir. Kurulduğumuz günden bugüne bu üç misyon üzerinden taviz vermeden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Birinci misyonumuz olan milli değerlerin korunması elbette ülkemizin her alanında olduğu üzere, özellikle büyük bir geçmişe sahip olan Türk mutfağının ve yöresel lezzetlerimizin korunması açısından ve bunların kendi ülkemizde, kendi insanımızla buluşturarak önce kendi tarafımızdan benimsenmesi ve sonrasında global manada hak ettiği yere ulaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır. İşte bu sebeple derneklerimizin bulunduğu 60 vilayetimizde, gerektiği zaman gençlik kollarımız vesilesiyle bu tür etkinlikleri sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bir ülkenin ve milletin var olması tamamen geçmişini, o milli değerleri sahiplenmek ve geleceğini belirlemekten geçmektedir” dedi.

Gastronominin dünyadaki en eski ve önemli meslekleri arasında yer aldığına vurgu yapan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ise, “İnsanlık hayatında en önemli dönüm noktalarından birisi tekerleğin icadı, yazının icadı ve benzeri gibi şeylerin olduğu söylenir. Bence insanlık için en önemli dönüm noktası ateşin bulunması ve kontrol altına alınarak kullanılmasıdır. Dünyadaki en eski meslek dendiğinde de ise öğretmenlik gibi bazı meslekler söylenir. Gastronomi ile ilgili olarak ise yeni ve son zamanlarda popüler meslek tanımlaması yapılır. Bana göre dünyadaki en eski mesleklerden birisi de gastronomidir. Belki de en eski gastronomi olarak ise insanların kontrol ettiği ateşin etrafında toplanıp etlerini yerken, etini ateşe düşürmesidir. Çünkü çiğ et insanoğlunun mevcut diş ve çene yapısıyla çiğnenmesi ve sindirilmesi mümkün olmayan bir besidir. Hâlbuki o et piştikten sonra çok değerli bir protein kaynağı haline gelmiştir ve bu protein kaynağı ile birlikte beyin kapasitemizin artmış olduğu ve bu beyin kapasitemizin artmasıyla birlikte de şuanda da modern dünyanın icatlarını sağlamış oluyoruz. Diğer bir ifadeyle pişirmek insan anatomisinde, insanlık tarihine kadar pek çok şeye yön vermiş bir eylemdir. Bu durumda ateşin kontrolü, kontrollü kullanımındaki en önemli çıktı pişirmek diyebiliriz. Arkeolojik çalışmalarda insanoğlunun pişirme serüvenine baktığımız zaman, insanoğlunun 1 milyon yıl önce pişirmeye başladığına rastlıyoruz. Bu neden gastronominin en eski mesleklerden birisi iddiamı gerçekliğini sizlerde destekleyeceksinizdir. Gastronominin o kadar geniş bir uğraş alanı var ki aslında, halk nazarında bilinen haliyle sanki lezzetli yemekler pişirmek ve farklı yemekler üreterek bunları güzel bir şekilde sunmak olarak biliniyor. Ancak NASA'nın uzay araştırmalarında bile astronotların beslenmesinde gastronomilerden faydalanıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz etkinliğin gastronomi alanına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum ve benim nazarımda sizler, dünyanın en eski mesleklerinden birisini yapan, sanat eserleri besinler üreten ve hayatımıza tat katan insanlarsınız. Bu vesileyle siz değerli katılımcılar ile bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program, gastronomi üzerine düzenlenen söyleşi ve plaket takdimi ile devam etti. Bugün başlayan ve 9-10 Mart tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde devam edecek olan festival, düzenlenecek konser ve yemek yarışmalarıyla birlikte TAŞPAKON Türkiye kupası ön elemeleriyle sona erecek.