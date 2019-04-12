NEVÜ'de ‘Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu' düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ve Nevşehir Devlet Hastanesi işbirliği ile düzenlenen ‘Herkes İçin Güvenlik' temalı ‘Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu 2019‘ başladı.

12-13 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışına; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Şal, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bozok Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi'nden alanlarında uzman davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması, sonrasında NEVÜ tanıtım filminin gösteriminin ardından sempozyum Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülden Küçükakça Çelik'in konuşmalarıyla başladı. Dr. Öğr. Üyesi Gülden Küçükakça Çelik, “Öncelikle sizleri, İç Anadolu Bölgesi'nin incisi ve bir turizm kenti olan Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'de ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Yaşam süresinin uzadığı, buna karşı hastalıkların arttığı günümüzde sağlık hizmetlerine sunulan her yeni madde, makine, sistem ve ortaya çıkan her yeni tedavi yöntemi aynı zamanda hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve çevre güvenliği için bir takım riskler oluşturabilmektedir. Yüksek riskleri azaltmanın temel ilkesi de sağlık kurumlarında güzel bir güvenlik kültürünü oluşturabilmek, herkes için güvenliği sağlamak ve bunu sağlarken de mutlaka bir ekip anlayışı çerçevesinde hareket edebilmektir. Çünkü sağlık sistemi binlerce faaliyetten oluşan bir süreçler sistemidir. Dolayısıyla bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında bir şeyler yanlış gidebilir. Hatalar olabilir. Ama bu hatalar önlenebilir. Biz de buradan yola çıkarak üstlendiğimiz bu misyon ve ilkeler doğrultusunda düzenlediğimiz Cerrahi Hemşireliği Sempozyumunun bilimsel programında sizleri bilgi güncelleme panelleri ile herkes için güvenliğin sağlanacağı, yöntem ve yetkilerin tartışılacağı bir platform oluşturmayı amaçladık. Ayrıca siz değerli katılımcılara daha güvenli ve etkili hemşirelik bakımı sunumunda gerekli olan deneyim ve uygulamaları bulabileceğiniz bir tartışma ortamı sunmayı hedefledik” diye konuştu.

Açılışta konuşan Nevşehir Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Müdürü Seda Sayın, “Herkes için güvenlik kapsamında, hasta, çalışan ve hemşire güvenliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yere sahiptir. Fakat ortaya çıkan istenmeyen durumlar bakım sonuçlarını olumsuz etkileyerek, hasta ve çalışanların zarar görmesine neden olabilmekte, sağlık ve sağlık bakım hizmetlerinin etkisini düşürmektedir. Öncelikle son yıllarda sağlık bakım hizmetlerinin farklılaşan sağlık ihtiyaçları, sağlık teknolojisindeki hızlı ve yenilikçi değişimler, hizmet veren ve hizmet alanlar açısından faktörlerini arttırmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumu, öncelikle hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğine odaklanmalıdır. Çünkü biliyoruz ki, herkes için güvenlik kavramı sağlık bakım kalitesini daha iyi bir konuma getirebilmek için önem verilen konulardandır. Bu sempozyumun sağlık bakımında güvenliğin, hasta, çalışan ve çevre etkilerinin, sağlık bakım hizmetlerinde gözden geçirilip gerekli önlemlerin alınmasında farkındalık sağlayıp yol gösterici olmasını temenni ediyorum” dedi. Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataş, “Artık hemşireliğin belli dallara ayrılması bu kadar kabullenilir mi bilmiyorum ama hemşireliğin her yerde, her ortamda sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde tedavi edilmesi, tedavi sonrası artan gücünün kullanılması adına verilen bir bakım hizmeti üyeleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlık hizmetlerinin temel amacı, sağlığın korunmasıdır. Eğer bunu korumak için gerekli çabayı gösterirsek, hem hasta sayısını azaltır hem de hastanelerin yükünü azaltmış oluruz. Bireyin hastaneye geldikten sonra zarar görmesinin önlenmesi hemşireliğin ve bütün sağlık çalışanlarının temel görevlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Biz hastalıkların, özellik de doğuştan beklenen yaşam süresinin uzadığı ama kaliteli yaşam süresinin kısaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Ne yediğimiz yiyeceklere, ne içtiğimiz suya, ne soluduğumuz havaya, ne de iş-güç sahibi olmaya güvencemiz yok. Hasta bakımın güvenli olması bütün bu güvenlerin sağlanmasıyla olur ve bu bir bütündür. Kalitesiz yaşam sağlığı bozuyor, hasta sayısı artıyor ve hastane yatakları hasta ile doluyor. Bu dolu yataklara bakım verecek hemşire sayısı da yetersiz. Hasta çok, fakat hemşire az ve hemşire uzun süre çalıştırılmak zorunda kalıyor. Uzun süre çalışan hemşirenin en verimli olduğu sürenin yapılan araştırmalar ile 8 saat olduğu söylenirken, bu 16 saate çıkıyor. Hatta bazı arkadaşlarımız iki gün evde kalmak için kendileri 24 saat istiyorlar. Bu istem doğru kabul edilirse, dikkat dağınıklığı, tükenilmişlik ve yorgunluk bunlar hastaya zarar veren ortamı hazırlar” diyerek uyarıda bulundu.

Nevşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Şal, “Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, son teknolojinin güncel olarak artık kullanılması, ilgili sağlık alt yapısının geliştirilmesi ve insan kaynaklarının artması ile birlikte batı ülkelerini aratmayacak şekilde gelişmiş ve bazı konularda da batı ülkelerini geçmiştir. Güvenlik kültürü sadece bir kişinin hayatını kurtarmak, ya da o kişinin dosyasını incelemek, o kişinin evrak üstündeki güvenlik unsurlarını aza indirmek değildir. Geniş kapsamda bakıldığında o kişinin hastaneye girdiği ilk andan şifa ile taburcu olduğu ana kadar iyi bir ekiple, iyi bir iletişimle, hasta ve hasta yakınıyla da iyi bir iletişimin sağlanması ile birlikte o hastaya hizmet veren çalışanların da güvenliğini sağlayarak her kes için güvenli bir yapı oluşturmaktadır. Sağlıkta görülen eksiklerin ve aksaklıkların düzeltilebilmesi için, yani herkes için güvenliğin oluşturulabilmesi için iyi ekip, destekleyici bir hastane yönetimi ve eğitimler olmazsa olmaz. Bu sempozyumun biz sağlıkçılara güzel bir yol haritası çıkaracağını düşünüyor ve katılımlarından dolayı hepinize teşekkür ediyorum “diye konuştu.

Hemşirelere insan sağlığı ve güvenilirliği açısından büyük görev düştüğüne dikkat çeken NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ise, “Benim için hemşire çocukluğumda duvarlarda ‘Sus' işareti olarak asılı bulunan bir fotoğraftı. İlk defa gerçek anlamda hemşirelerle yakın temastaki iletişimimi ve hemşirelerin rolünü geçirmiş olduğum ameliyat ile anladım. Ameliyatımı çok ünlü bir doktor yaptı ve çok iyi bir ameliyattan sonra bütün iyileşme sürecim de hemşirelerle geçti. Kendine güvenen ve kendinden emin bir hemşire bana ameliyat sonrasında bir anne şefkati, biraz arkadaş ve dost canlısı tavırlar ile tavsiyelerde bulundu. Bu hemşirenin talimatlarını uyguladığımda kısa sürede ayağa kalktım. O zaman demek ki dedim hemşire bu. Yani doktorlar üstlerine düşenin en iyisini yapıyorlar, ama onların rollerini tamamladıktan sonra devreye giren sistem ve tamamlayıcı olan sizlersiniz. Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde kaybettiğim babamın hastalığı sürecinde de hemşirelerin rolünü bir kaz daha gördüm ve anladım. O yüzden rolünüz çok büyük ve bu rolünüzü en iyi bir şekilde öğrenin. Bizim doktorlara olduğu kadar sizlere de büyük ihtiyacımız ve güvenimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmaların ardından Nevşehir Devlet Hastanesi Cerrahi Klinik Sorumlu Hemşiresi Zehra Ün, Nevşehir Devlet Hastanesinde hemşirelik hizmetlerinin tanıtımıyla ilgili sunumda bulunurken, sunum sonunda kendilerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek tarafından teşekkür belgesi verildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyum daha sonra ‘Ameliyathanede Hasta Güvenliği', ‘Çalışan Güvenliği' ve ‘Çevre Güvenliği' başlıkları adı altında düzenlenen ve ‘Enteral Beslenme' konulu konferanslarla devam etti.