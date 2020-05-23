İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

NEVÜ'de 'Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi' kuruluyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Semih Aktekin, 'Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi' kuracaklarını ve bununla ilgili çalışmalarının başladığını söyledi.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NUZEM) koordinatörlüğünde eğiticilerin eğitimi programlarının ikincisi olan ve Aarhus Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sedat Gümüş'ün “Uzaktan Eğitim Sürecinde Meslektaş İşbirliği” konulu sunumunun sonunda konuşan NEVÜ Rektörü Aktekin, öğrenme ve öğretme süreçlerinde akademik personelin işbirliği ve sürekli mesleki gelişimini desteklemeye, öğrenci merkezli daha nitelikli bir eğitim öğretim ortamı sağlamaya ve uluslararası standartlarda bir akademik ortam oluşturmaya katkı sunmak amacıyla NEVÜ'de dünyanın önde gelen üniversitelerindeki örneklere benzer şekilde bir 'Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi' kuracaklarını ve bununla ilgili çalışmalarının başladığını ifade etti.


NUZEM Müdürü Dr. Gökçe Becit İşçitürk'ün moderatörlüğünde yürütülen programda Doç. Dr. Sedat Gümüş, Yükseköğretimde meslektaş işbirliği, birlikte başarma kültürü, mentörlük, meslektaş eşleştirme gibi işbirliğini destekleyici uygulamalar ve uzaktan eğitimde işbirliğinin sağlanması için önemli noktalar gibi birçok başlığa değindi.


“Uzaktan Eğitim Sürecinde Meslektaş İşbirliği” konulu sunuma NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile birlikte çok sayıda akademisyenin katılırken sunum sonrası soru cevap etkinliği yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.