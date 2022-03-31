NEVÜ'de “Osmanlı Basılı Kültür Tarihi” konferansı

Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi konferans salonunda “Osmanlı Basılı Kültür Tarihi: Kitaplar, Süreli Yayınlar, Okurlar” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Tahir Dağaslanı, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Tahir Dağaslanı, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini, bu çerçevede Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi'nde yer alan Osmanlıca ve Arapça eserler sergisinin de hafta boyunca açık kalacağını hatırlattı. Konferansa konuşmacı olarak katılan NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Günil Özlem Ayaydın Cebe, basılı ve yazılı kültür tanımlarından bahsederek, Osmanlı'da yazılı kültüre geçişin 19. yüzyılda Saray çevresinde kendine özgü hamilik sitemiyle başladığını hatırlattı. Basılı kültürün ise askeri modernleşmeyle eş zamanlı olarak eğitim amaçlı geliştiğini vurgulayan Doç. Dr. Günil Özlem Ayaydın Cebe, Osmanlı'da farklı dillerde basılan yazılı eserlerin ve süreli yayınların olmasını, tebaanın haber alma özgürlüğüne işaret etmesinin yanı sıra halk ile Saray arasında da bir köprü oluşturduğuna da dikkat çekti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise, “Başka insanlarının düşüncelerini, duygularını, fikirlerini ve eserlerini okumamız veya sözlü kültürle dinlememiz bizlere büyük kazanımlar sağlamaktadır. Yaşadığımız coğrafyada da her dilde eserlerin üretildiğini, kültürlerin bir arada birbirlerini etkileyerek ve zenginleştirerek yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla günümüzde de bunu unutmadan, farklı kültürlere ve medeniyetlere ilgi uyandıran sanata ve edebiyata evrensel bakış açısıyla bakmamız gerektiğini ve bizi çok zenginleştireceği gerçeğini unutmamalıyız.

Mümkün olduğunca farklı görüşlere dayalı kitapları okumak yerine dünya görüşü ve fikir olarak mümkün olduğunca çeşitli fikirlere ve kültürlere ait eserleri okumanız sizleri daha da zenginleştirir. Bu anlamda üniversitemiz kütüphanesi de, zengin basılı ve dijital kaynağa sahip bir kütüphane olup, isteyen öğrencilerimiz ve personelimiz kendilerine sunulan imkanlardan yararlanabilirler” diye konuştu.

Konferans, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günil Özlem Ayaydın Cebe'ye Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'in plaket takdim etmesiyle sona erdi.

58. Kütüphane Haftası dolayısıyla kütüphane içerisinde Osmanlıca ve Arapça eserlerin yer aldığı Nadir Eserler Salonu'nu gezen Rektör Aktekin, daha sonra üniversitede eğitim gören engelli öğrenciler ve üniversite personelleri başta olmak üzere engelli bireylerin faydalanabilmeleri amacıyla NEVÜ Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi'ne kazandırılan Braille (Kabartma) yazıcı ile ilgili bilgi aldı.