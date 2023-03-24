NEVÜ'de profesör ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Hilal Yıldız'ın Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı ‘Profesör' kadrosuna ataması yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, ataması yapılan Prof. Dr. Hilal Yıldız'a yeni unvan ve görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Aktekin, “Üniversitemizin farklı akademik birimlerinin profesör kadroları için başvuruda bulunduğumuz Yükseköğretim Kurulu (YÖK), başvurumuz üzerine yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kadro tahsisi taleplerimizi olumlu karşıladı. Biz de YÖK tarafından verilen kadro dâhilinde bir profesörümüzün daha üniversitemizin birimlerinden Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne atamasını gerçekleştirdik.

Sahip olduğu fiziki ve nitelikli alt yapısıyla Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan ve Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler istikametinde üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da güçlendirmeye bundan sonra da devam edeceğiz.

Ben bu vesileyle atamasını gerçekleştirdiğimiz Prof. Dr. Hilal Yıldız'a şahsım ve üniversitem adına görevlerinin hayırlı olmasıyla birlikte özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.