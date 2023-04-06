NEVÜ'de 'Seramik Sohbetleri' başlıyor

'Sanatta İz Bırakmak' temasından yola çıkan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), ulusal ve uluslararası sanatçılarla seramik sohbetleri başlatıyor.

NEVÜ Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımlarıyla düzenlenecek seramik sohbetlerinin ilk söyleşi konuğu Hindistan ve Singapur'da yaşayan Seramik Sanatçısı Madhvi Subrahmanian olacak. Moderatörlüğünü ASEM Müdürü Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu ve çevirmenliğini NEVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi personeli Eğitim Uzmanı Özlem Kalkan'ın yapacağı söyleşi 7 Nisan Cuma günü 13.00-14.30 saatleri arasında çevrim içi olarak NUZEM Perculus üzerinden herkese açık biçimde gerçekleştirilecek.

Tüm sanatseverlerin davetli olduğu söyleşiye katılmak isteyenler https://nevu.link/seramiksohbetleri1 linki üzerinden önceden kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, kayıtlarını yaptıranların bağlantı linki e-posta adreslerine gönderilecek. Katılımcılar ayrıca karekod uygulaması ile de kayıtlarını yapabilecek.