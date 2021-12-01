Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de “Şiir Bize Nasıl Dokunur?” adlı şiir ve söyleşi etkinliği düzenlenecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2021-2022 Kültür Sanat ve Edebiyat Etkinlikleri kapsamında Halkbilimi Kulübü tarafından Şairler Adem Konan, Hüseyin Kaya ve Tayyip Atmaca'nın katılacağı şiir ve söyleşi programı gerçekleştirilecek. 2 Aralık 2021 tarihinde, saat 13:30'da NEVÜ Merkez Kampüs Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek “Şiir Bize Nasıl Dokunur?” etkinliğinin moderatörlüğünü Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) Müdürü Prof. Dr. Adem Öger yapacak. Programda “Şairlerin Biyografilerinin ve Edebi Kişiliklerinin Sunumu” “Şairlerden Seçme Şiirler”, “Şairlerle Söyleşi” başlıklarında şiir ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Etkinlik NEVÜ youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.