İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

NEVÜ'de “Şiir Bize Nasıl Dokunur?” adlı şiir ve söyleşi etkinliği düzenlenecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de “Şiir Bize Nasıl Dokunur?” adlı şiir ve söyleşi etkinliği düzenlenecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de “Şiir Bize Nasıl Dokunur?” adlı şiir ve söyleşi etkinliği düzenlenecek.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2021-2022 Kültür Sanat ve Edebiyat Etkinlikleri kapsamında Halkbilimi Kulübü tarafından Şairler Adem Konan, Hüseyin Kaya ve Tayyip Atmaca'nın katılacağı şiir ve söyleşi programı gerçekleştirilecek. 2 Aralık 2021 tarihinde, saat 13:30'da NEVÜ Merkez Kampüs Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek “Şiir Bize Nasıl Dokunur?” etkinliğinin moderatörlüğünü Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) Müdürü Prof. Dr. Adem Öger yapacak. Programda “Şairlerin Biyografilerinin ve Edebi Kişiliklerinin Sunumu” “Şairlerden Seçme Şiirler”, “Şairlerle Söyleşi” başlıklarında şiir ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştirilecek.


Etkinlik NEVÜ youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.