NEVÜ'de Teknopark Kurulu Toplandı

Dr. Mutluhan Akın'ın başkanlığında toplandı.

Toplantı; Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı İbrahi Akgün, Acıgöl OSB Müdürü Samet Kafalı, Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Mali Müşavir Bayram Şahin ve Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Dr. Bilgin Yazlık'ın katılımı ile Kapadokya Teknopark'ta gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın; “Toplantıda 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen idari ve mali faaliyetlere ilişkin konuları ele alarak Kapadokya Teknopark'ın hızlı büyümesine dair değerlendirmelerde bulunduk. Şirket mali ve idari olarak 2022 yılında daha iyi bir performans sergilemiştir. Kapadokya Teknopark'ın genel kurulu tüm ortakların takdiri ve ibrasıyla başarı ile gerçekleştirilmiştir. Kapadokya Teknopark 2023 yılında da performansını artırmaya devam edecek ve bölgeye nitelikli teknoloji tabanlı girişimcilik hizmetleri sunacaktır” dedi.

Toplantı, daha sonra genel kurul üyelerine 2022 yılı faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirilmesi ile sona erdi.