NEVÜ'de Tiyatro Şöleni ‘Yirmibironbeş Treni' oyunuyla başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte tiyatro şöleni "Yirmibironbeş Treni" oyunu ile başladı.

NEVÜ ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında karşılıklı olarak imzalanan protokol çerçevesinde, Sivas Devlet Tiyatro ekibi NEVÜ'de tiyatro severlerle buluştu. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda düzenlenen tiyatro gösterimine; Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, üniversitenin akademik ve idare personeli, öğrenciler ile Nevşehir halkı izleyici olarak katıldı. Toygun Orbay'ın yazdığı ve Burcu Aksakal'ın yönettiği oyunun konusu ise kısaca yaşam, sona odaklanmayı bırakıp süreçten keyif aldığımızda, süreci yaşayabildiğimizde akmaya başlar. Ancak o zaman beklediğimiz fırsatlarla buluşabilir, kendi dünyamızın içinde boğuşmak yerine farklı dünyaları keşfe çıkabilir, kendi dünyamızı yeniden yaratabiliriz. Belki herkesin beklediği bir 21:15 treni vardır beklemeyi bırakıp yaşamdan keyif aldığında yakalayabileceği olan ‘Yirmibironbeş Treni' katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda her ay düzenli olarak halka açık tiyatro etkinlikleri devam edecek.