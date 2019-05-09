NEVÜ'de “Toroslar'ın Ardındaki Dünya” konulu seminer düzenlendi

Seminere davetli konuşmacı olarak katılan Coğrafya Öğretmeni Mustafa Andıç, “Toroslar'ın Ardındaki Dünya” başlığı adı altında konuştu.

Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şenay Güngör, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uysal, Arş. Gör. Hasan İçer, akademik personel ve öğrenciler katıldı. İçindeki coğrafya aşkı çok öncelere dayansa da coğrafya bilimi camiasına 1992 yılında Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümünü bitirerek giren Coğrafya Öğretmeni Mustafa Andıç, seyahate ve fotoğraf çekmeye karşı olan ilgisinin de üniversite yıllarında başladığını söyledi. Keşfetme ve seyahat isteğine karşı koyamayarak küçük bir sırt çantasıyla dünyayı gezmeye çıktığını ve 100 civarı ülke gezdiğini belirtti.

Gördüğü yerlere dair kitaplar yazan, röportajlar veren ve sergiler açan Mustafa Andıç, 2010 yılından itibaren ise seyyahlığını bir üst seviyeye çıkararak “patagonya travel” isimli seyahat acentasını kurduğunu ve bu acenta ile halen dünyanın sıra dışı coğrafyalarına kültür ve doğa gezileri yapmakta olduğunu ifade ederek, deneyim ve gözlemlerini katılımcılar ile paylaştı.

Seminer Andıç'ın konuşması ve soru-cevap kısmının ardından kendisine Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şenay Güngör'in plaket takdimi ile sona erdi.