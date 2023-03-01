NEVÜ'de Tüm Öğrenenler İçin Dijital Eğitimi İyileştirme (IDEAL) Projesi paydaş bilgilendirme toplantısı yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün ortağı olduğu Avrupa Birliği 2020 yılı Erasmus+ KA226 Stratejik Ortaklıklar programından desteklenen “Tüm Öğrenenler İçin Dijital Eğitimi İyileştirme (Improving Digital Education for All Learners-IDEAL)” isimli ve 2020-1-UK01-KA226-HE-094596 numaralı projenin ‘Paydaş Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Gülşehri Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Nevşehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu/Proje Destek Ofisi çalışanları, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli öğretmen ve idareciler, NEVÜ akademik ve idari personeli katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, COVID-19 salgınının dünya genelinde neredeyse tüm eğitim kurumlarını çevrim içi (online) ortamlara geçmeye zorladığını, değişimin hayatın değişmez bir kuralı olduğunu ve sadece geçmişe veya bugüne bakarak geleceğin tasarlanamayacağını söyledi. Aktekin, 2019'un başından bu yana geriye dönüp bakıldığında küresel salgının “yaşam, öğrenme, çalışma şeklimiz” dâhil olmak üzere neredeyse hayatımızın her yönünü yeniden tasarladığını ifade etti. Eğitimde dijital dönüşümün internet üzerinden zaman, mekân ve süre sınırı olmadan “bilgi teknolojileri” kaynakları ile gerçekleştirilen bir süreç olduğuna değinen Aktekin, söz konusu süreçte akademisyenlerin de dijital ortamda ders verme, değerlendirme, geri dönüş alma gibi konularda yeterliklerinin geliştirilmesi gerekliliği ile karşılaştıklarını belirtti. IDEAL Projesi ile 2021-2023 yılları arasında ulusal/uluslararası iyi uygulamaları araştırdıklarını, değerlendirdiklerini ve çevrimiçi/harmanlanmış öğrenmeye yönelik yeni yaklaşımları teşvik ettiklerini ifade eden Aktekin, proje çıktılarının tüm akademisyenlerin kullanımına açık ve Türkçe olarak hazırlandığını vurguladı.

Proje sunumunu gerçekleştiren Eğitim Uzmanı Özlem Kalkan ise Yunanistan, İtalya, Türkiye, Birleşik Krallık'tan 9 ortak ile yürütülen projenin çıktılarının detaylarını paylaşarak Türkçeleştirilmiş kaynakların erişime açık olduğunu belirtti. Hazırlanan arkaplan araştırmasında hızlandırılmış çevrim içi öğrenme ortamları ve dijital gelişmelerin devasa hızı, acil durumlarda uzaktan öğretme ve öğrenme tedbirleri, dijital pedagojinin önemi, çevrimiçi öğrenme topluluklarının sayısındaki artışları tespit ettiklerini belirten Özlem Kalkan, projede ayrıca kurumlar için yol haritası, dijital eğitim yeterlik çerçevesi, eğitimciler için dijital yeterlik araç setinin de kullanıma hazır hale getirildiğini aktardı.