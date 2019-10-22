NEVÜ'de Ud ve Piyano konseri düzenlendi

Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) konser verdi.

NEVÜ Müzik Kulübü tarafından NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde ‘Ud & Piyano ile Buluşmalar' adlı konser düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ud Sanatçısı Kamuran Umuzdaş ve piyanoda kardeşi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş, ritimde TOGÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi Uğur İnaç ve konuk sanatçı olarak viyolonselde NEVÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emin Erdem Kaya sahne aldı. Sanatçılar gecede Türk sanat müziğinin nadide eserlerinden; Mersinerji, Hicaz Saz Semaisi (Garip), Coşku, İki Kelime, Hıçkırık, Su Gibi, Cemalım, Nihavend Saz Semaisi, Nihavend Sigan, Nihavend Longa, Hatırla Sevgili ve Yıldızların Altında adlı eserleri seslendirirken, dinleyiciler de kendilerine eşlik etti.

Dinleyicilere birbirinden değerli eserler ile muhteşem bir gece yaşatan sanatçılara konser sonunda NEVÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emin Erdem Kaya tarafından plaket verildi.