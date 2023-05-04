NEVÜ'de ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı' başlıyor

Anadolu Üniversiteler Birliği'ne üye Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından 9 Mayıs 2023 tarihinde NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde, devlet ve vakıf üniversitelerinin katılımlarıyla ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı' düzenlenecek.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, Anadolu Üniversiteler Birliği'ne üye 16 üniversitenin katılımıyla NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'nın düzenleneceğini söyledi. Aktekin, “Üniversitemizin de üyesi bulunduğu Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından, 05 - 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları' düzenleniyor. Anadolu Üniversiteler Birliği'ne üye Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nin katıldığı üniversite tanıtım ve tercih fuarının Nevşehir ayağını üniversitemiz öncülüğünde ve desteğinde 09 Mayıs 2023 tarihinde üniversitemiz Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.

Üniversitemiz ve diğer üniversiteler alanında uzman personel eşliğinde üniversitemiz merkez yerleşkede yer alan Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde açacakları tanıtım stantlarını ziyaret edecek olan öğrencilere ve ailelerine, sahip oldukları bölüm ve programlar, üniversitelerce sunulan imkanlar, ulaşım ve barınma imkanları gibi birçok konuda bilgi verilecek.

Üniversite olarak ayrıca üniversitemizi daha fazla öğrencinin tercih etmesi için 26 Mayıs 2023 tarihine kadar diğer şehirlerde düzenlenecek olan ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları'n da yerimizi alacağız. Ben bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan üniversite adayı tüm gençlerimizi ve ailelerini düzenleyeceğimiz fuarlarımıza davet ediyorum” diye konuştu.

Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuar Günleri:

Anadolu Üniversiteler Birliği bünyesinde yer alan 16 üniversitenin katılımlarıyla düzenlenecek olan tanıtım günleri ise şu şekilde;

05 Mayıs 2023 Cuma

Kayseri Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü Mariana Molu Anfi Tiyatrosu

08 Mayıs 2023 Pazartesi

Niğde Belediyesi Önü Şehit Ömer Halisdemir Meydanı

09 Mayıs 2023 Salı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi

11 Mayıs 2023 Perşembe

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi

12 Mayıs 2023 Cuma

Yozgat Celal Atik Spor Salonu

17 Mayıs 2023 Çarşamba

Malatya Park AVM

18 Mayıs 2023 Perşembe

Elazığ Fırat Üniversitesi Kampüsü

19 Mayıs 2023 Pazartesi

Erzincan EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi

23 Mayıs 2023 Salı

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi Bahçesi

25 Mayıs 2023 Perşembe

Tokat Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi

26 Mayıs 2023 Cuma

Amasya Üniversitesi Hüseyin Hüsameddin Yaşar Kütüphanesi Önündeki Açık Alan