NEVÜ'de 'Yangın, Tahliye ve Kurtarma Tatbikatı' yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sivil Savunma Birimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü yönetiminde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Nevşehir İl Müdürlüğü ve Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün desteği ile Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi'nde acil durum tatbikatı yapıldı.

Yapılan eğitim ve tatbikata, AFAD Nevşehir İl Müdürü Ömer Kaman ve NEVÜ Sivil Savunma Birim Amiri Bayram Kaya, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Serkan Dal, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ecem Cildan, NEVÜ akademik, idari personeli ile öğrenciler ve Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi ekibi katıldı. Mühendislik- Mimarlık Fakülte binasında ihtimal deprem, yangın tahliye ve yaralı kurtarma tatbikatı, merkez büyük otopark alanında ise yangın söndürme eğitimi gerçekleştirildi. Tatbikatta, binada mahsur bulunan kişiler, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, alandaki yangın gerekli yangın ekipmanlarıyla söndürüldü. İçişleri Bakanlığı AFAD Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini hatırlatan Nevşehir İl Müdürü Ömer Kaman, tatbikata katılanlara muhtemel bir deprem veya yangın durumunda meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.