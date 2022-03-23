NEVÜ'de Yaşayan Örnekleriyle İlkokul Öğretmenliği konuşuldu

İlk öğretmen okulu olan Darülmuallimin açılışının 174. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik, Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu'nda Doç. Dr. Aysun Erginer'in açılış konuşmalarıyla başladı. Darülmualliminle birlikte öğretmen yetiştirmenin ilk kez sivil okullara devredildiğini hatırlatan Aysun Erginer, bu uygulamanın öğretim yöntemlerinin öneminin fark edilmesi açısından değerli olduğunu vurguladı. Programa online olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Ergün, “Öğrenmek ve Öğretmek Zevki” başlıklı bir sunum yaptı. Darülmuallimin açılmasını miladi bir olay olarak değerlendiren Mustafa Ergün, bu okullarla birlikte öğretmen eğitiminde ihtisaslaşmanın başladığını söyledi. Prof. Dr. Mustafa Ergün, öğretmen adaylarından kendilerini sürekli olarak yenileyerek çağa uyum sağlamaları konusunun altını çizerek konuşmasına son verdi.

Etkinlik, MEB'de çeşitli zamanlarda öğretmenlik ve idarecilik yapmış olan Atalay Metin, Önder Doğan ve Ahmet Yılmaz'ın konuşmalarıyla devam etti. Öğretmen okulu mezunu olan Atalay Metin, bireysel eğitim sürecini ve öğretmenliği boyunca yaşadığı deneyimlerden bahsederek eğitim sürecinin tek paydaşının öğretmen olmadığını söyledi. Ardından söz alan Önder Doğan, eğitimde bilimsel anlamdaki değişim ve dönüşümlerin eğitim programlarına etkisini anlattı. Ahmet Yılmaz ise öğretmen olma sürecini anlatarak öğretmenlik mesleğinin sevilmeden yapılamayacağının altını çizdi. Daha sonra söz alan NEVÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ergin Erginer, okullarının girişinde bulunan “Davranışları kişinin aynasıdır” sözüne atıf yaparak okula geldikleri ilk andan itibaren aynaya baktıklarını ve davranışlarıyla örnek oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinlik katılımcılara plaket verilmesiyle sona erdi.