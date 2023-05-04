NEVÜ'de Yeni Yüksek Lisans bölümü başlıyor

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) oluru ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ‘Hemşirelik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı' açıldı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün onayı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan ‘Hemşirelik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nın üniversite ve tüm bilim insanları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aktekin, “Her fırsatta ‘Bilgi çağı' olarak nitelendirilen günümüz dünyasında meydana gelen sağlık alanındaki hızlı değişimler, pandemi ve depremler gibi doğal afet geleceğin yaşam şartlarına uyumlu bilgiyi üretme ve kullanma kabiliyetine sahip bireyler yetiştirmeyi zorunlu hâle getirmektedir. Bu anlamda, ‘Hemşirelik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı' bilimsel bilgi ve gelişmelere bağlı olarak toplumun sağlık ihtiyaçlarına yanıt veren, otonomi sahibi, etik değerlere uyan, problem çözme ve araştırma becerilerine hakim olan lisansüstü düzeyde hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Biz de üniversite olarak Yükseköğretim Kurulumuzun onayladığı ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülecek olan ‘Hemşirelik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı' ile, üniversitemiz Semra ve Vefa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı alanında nitelikli ve donanımlı akademisyen adaylarının yetiştirilmesini hedefliyoruz.

Ben bu vesileyle üniversitemizde ‘Hemşirelik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nın açılması için vermiş oldukları destek ve onaylarından ötürü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.