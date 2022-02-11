NEVÜ'de yönetim toplandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) 2022 yılının 5. senato ile 4. yönetim kurulu toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi üst yönetim organı olan Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ile Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürleri ile diğer fakülte temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda gündemdeki konuların yanı sıra, 2022 yılında üniversite tarafından gerçekleştirilecek olan faaliyetler ve projeler, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 16-17 Mart 2022 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün de aralarında bulunduğu 13 paydaş üniversite iş birliğinde düzenlenecek olan ‘İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'22)' için başta Nevşehir Valiliği olmak üzere, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Ticaret Odası ve tüm paydaşlarla yürütülen ortak çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca üniversitenin 2021-2022 eğitim - öğretim yılı bahar dönemi için yürüttüğü hazırlıklar değerlendirildi.