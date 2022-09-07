NEVÜ'den akademisyen alım ilanı

Dr. Semih Aktekin, üniversitenin farklı akademik birimlerine toplam 11 öğretim üyesi ataması yapılacağını söyledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye'nin önde gelen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ile tercih edilme oranı oldukça yüksek üniversite olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda yeni açtıkları bölüm ve programlarla birlikte akademik kadroları da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Aktekin bu çerçevede üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'nin akademik birimlerine doçent ve doktor öğretim üyesi alınacağını sözlerine ekledi. 7 Eylül 2022 tarih ve 31946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde 3'ü' doçent ve 8'i de doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 11 öğretim üyesi ataması yapılacak.

NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'nin akademik birimlerinde açık bulunan doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24. ve 23. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler.