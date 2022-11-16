NEVÜ'den akademisyen alım ilanı

Dr. Semih Aktekin, üniversitenin farklı akademik birimlerine toplam 8 öğretim üyesi ataması yapılacağını söyledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi ilan edilen, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları ile kendi alanında Türkiye'nin önde gelen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ile tercih edilme oranı oldukça yüksek üniversite olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda yeni açtıkları ve açmayı planladıkları bölüm ve programlarla birlikte akademik kadroları da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Rektör Aktekin bu çerçevede üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'nin akademik birimlerine profesör ve doktor öğretim üyesi alınacağını sözlerine ekledi.

1 Profesör 7 Dr. Öğretim Üyesi Alınacak

16 Kasım 2022 tarih ve 32015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde 1'i profesör ve 7'si de doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi ataması yapılacak.

NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'nin akademik birimlerinde açık bulunan profesör ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. ve 23. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler.

16 Kasım 2022 tarih ve 32015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan NEVÜ Akademik personel alım ilanı için tıklayınız

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi için tıklayınız