NEVÜ'den akademisyen alım ilanı

Dr. Semih Aktekin, üniversitenin farklı akademik birimlerine toplam 39 öğretim elemanı ataması yapılacağını söyledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda açmayı planladığı yeni bölüm ve programlar ile birlikte akademik kadroyu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Rektör Aktekin; “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisas Üniversitesi' ilan edilen üniversite olarak, bulunduğumuz şehir, bölge ve ülkemiz için önemli proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Gelişmiş akademik ve fiziki alt yapımız, nitelikli akademik kadromuz ve geniş ölçekli bölüm ve programlarımız ile ülkemizin tercih edilme oranı oldukça yüksek bir üniversite olarak belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızla birlikte akademik kadrolarımızı da güçlendiriyoruz.

Bu çerçevede üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi, Turizm Araştırmaları Enstitüsü, Rektörlük, Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kozaklı Meslek Yüksekokulu, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu, Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun akademik birimlerine profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ataması yapacağız” diye konuştu.

30 Aralık 2022 tarih ve 32059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan 'Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi' hükümleri dâhilinde 2'si profesör, 5'i doçent, 11'i doktor öğretim üyesi, 11'i Öğretim Görevlisi ve 10'u da araştırma görevlisi olmak üzere toplam 39 öğretim üyesi ataması yapılacak. NEVÜ'nün farkıl akademik birimlerinde açık bulunan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. 24.ve 23. maddeleri ile 'Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'nde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler.