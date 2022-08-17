NEVÜ'den akdemiysen alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) farklı akademik birimlerine toplam 6 öğretim üyesi ataması yapılacak.

17 Ağustos 2022 tarih ve 31926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde 1'i profesör, 2'si doçent ve 3'ü de doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ataması yapılacak.

NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi'nin akademik birimlerinde açık bulunan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26., 24., ve 23. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecekler.