NEVÜ'den köy okuluna ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi tarafından; üniversite-şehir işbirliğini pekiştirmek ve sosyal bir farkındalık oluşturmak için başlatılan ‘Gökkuşağı Projesi' kapsamında bu defa Nevşehir'in Acıgöl İlçesine bağlı Karacaören Orta Okulu öğrencileri kütüphaneyle buluşturuldu. Açılan Kütüphaneye ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin' ismi verildi.

NEVÜ Engelsiz Üniversite Birimi Gökkuşağı Projesi ile Karacaören Ortaokuluna kazandırılan ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi' düzenlenen törenle açıldı. Törene; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, NEVÜ Rektörü Yardımcıları Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, NEVÜ Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici, Gökkuşağı Proje yürütücüsü İnci Mine Özkan, Karacaören Ortaokulu Müdürü Enver Yargı, NEVÜ Gökkuşağı ekibi öğrencileri, Karacaören Ortaokulu öğrencileri ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Okul Müdürü Hüseyin Enver yaptı. Enver, “Zengin bir kültüre sahip olan milletimiz, tarih boyunca kitaplara ve kütüphaneciliğe çok önem vermiştir. Günde 14-15 saat çalışmayı tembellik olarak değerlendiren Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi kıymetli tarihçilerimiz sayesinde bu kültürel değerlerimiz bugünlere kadar gelmiştir. Farabi, Tûsi ve Akşemseddin gibi bilim adamlarımızı tanımamız Fuat Sezgin hocamızın kitapları sayesinde olmuştur. Bugün açacağımız Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi sayesinde çocuklarımız da tarihi değerlerimizi tanıma fırsatı bulacaktır. Bu vesileyle Gökkuşağı Projesi yürütücüsü İnci Mine hanıma ve emeği geçenler ile paydaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Proje ekibi adına konuşan Gökkuşağı Projesi yürütücüsü İnci Mine Özkan ise, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gökkuşağı Ekibi olarak, sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla 10 Mart 2018 tarihinde başlattığımız projeyle; Hacıbektaş, Acıgöl ve Avanos ilçelerinin tüm köylerini gezerek 1000 aileyi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizi de üniversitemizin 45 farklı bölümünden 90 öğrencimizle gerçekleştirdik. Bununla birlikte Avanos İlçemize bağlı Mahmat Köyü Şehit Murat Koç Orta Okuluna kütüphane kazandırarak burada eğitim-öğretim gören öğrencilerimizi ‘Gökkuşağı Kütüphanesi' ile buluşturduk. Bugün açılışını hep birlikte gerçekleştireceğimiz kütüphanemizin ismini de, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi' olarak belirledik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve katılımcılar öğrenciler ile birlikte kütüphanenin açılışını gerçekleştirerek, kütüphane içerisinde yer alan eserleri incelediler.

Öğretmenlerden Katılımcılara Mini Konser

NEVÜ Gökkuşağı proje ekibi tarafından hazırlanan Karacaören Köyü klibinin gösterimiyle devam açılış programı kapsamında Karacaören Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüsnü Kadıoğlu beraberinde okul öğretmenleri Enes Süha Şengün ve Selçuk Yüksel ile birlikte birbirinden güzel eserleri seslendirdiler.

Kütüphanenin okula kazandırılmasında vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve NEVÜ Gökkuşağı Proje yürütücüsü İnci Mine Özkan'a teşekkür mahiyetinde tablo hediyesi ile devam eden program, pasta kesimi ve Rektör Bağlı ile katılımcıların öğrencilere çeşitli hediye dağıtımıyla son buldu.