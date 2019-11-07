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NEVÜ'den Lösemili çocuklara maskeli destek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrenci ve personeli, lösemili çocuklara destek vermek için maske taktı.


NEVÜ'de öğrenim gören bir grup öğrenci ve personel, ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle bu konuda dikkat çekmek için bir araya geldi.


Üniversite yerleşkesinde lösemiye dikkat çekmek ve destek olmak için yüzlerine maske takan öğrenci ve personel, lösemili çocukların tedavileri için herkesin maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman eksik etmemesi gerektiğini belirterek; özellikle lösemili çocukların maskelerini başkalarına hastalık bulaştırmamak için değil, dışarıdan gelebilecek mikroplardan kendilerini korunmak için takmak zorunda kaldıklarına vurgu yaptılar.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında dikkat çekmek için etkinlik gerçekleştiren öğrenci ve personele kampüsteki diğer öğrenciler ve personel de destek verdi.

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