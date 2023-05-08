NEVÜ'den online bilgilendirme

NEVÜ Kozaklı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Süleyman Topaloğlu zoom üzerinden gerçekleştirdiği seminerde, DGS'nin nasıl bir sınav olduğu, hangi tarz sorulara ağırlık verildiği, DGS'ye kimlerin katılabileceği, DGS'nin hangi tarih aralıklarında yapıldığı, kaç yıl süreyle geçerli olduğu, DGS'de ön lisans öğretim başarı puanının önemi ve tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgilendirmeler bulundu. Topaloğlu, Kozaklı MYO ve merkez MYO'da aktif olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin DGS sınavı sonrası tercih edilebilecekleri örgün lisans programlarına yönelik bilgiler de verdi.

Öğr. Gör. Süleyman Topaloğlu ayrıca DGS sınavlarının muhtevası ve teknik hususiyetlerinden hareketle nasıl çalışılması gerektiğine de değindi. Bu düşüncede Topaloğlu, “ÖSYM sınavlarına yönelik rehberlik çalışmalarımızın temel mantalitesi, sınav günü nasıl bir süreç izlenecek ise hazırlık aşamasında da aylarca aynı sürecin izlenmesidir. Kritik olan husus, beynin öğrenme ve çalışma biçimini kavrayıp sınavların doğasına uygun bir strateji belirlemektir. İbn-i Haldun'un işaret ettiği üzere, ‘İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur'. Dolayısıyla inşa ettiğimiz alışkanlıklar üzerinden beynimizin-bünyemizin reaksiyonlarını kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Bu duruma sınavlara yönelik ‘İrade terbiyesi' de diyebiliriz” şeklinde konuştu.

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda başarılı olabilmek için birkaç temel hususa dikkat etmek gerektiğini belirten Topaloğlu, bunlardan ilkinin sabah erken kalkmak olduğuna dikkat çekti. Topaloğlu “Bu sınavlar sabah yapılacağı için bünyemizi sabah erken kalkmaya alıştırmak durumundayız. Hazırlık sürecinde sabahları erken kalkma alışkanlığı kazanmadığımız takdirde, sınav sabahı erken kalkmak zorunda olduğumuz için, bünyemiz o saatlerde uyanmayı garipseyecek ve olağanüstü bir süreç olarak algılayıp alarm durumuna geçecektir. Beynin alarm durumuna geçmesi ise daha fazla enerji harcamasına ve konsantrasyon sorunu yaşanmasına neden olacaktır. Tabi ki erken kalkıldıktan sonra sabah kahvaltısını yapmalıyız. Öncesinden bünyemiz kahvaltıya alışmaz ise sınav sabahı yediklerini öğütüp sindirmekte zorluk çekecektir. Bu ise sınavlarda bünyemizin ağırlaşmasına neden olarak performans katsayımızı düşürecektir. Kahvaltı sonrası ise bir fincan Türk Kahvesi içilmesi yararlı olacaktır. Ardından hazırladığım çalışma programına uygulamaya geçilmelidir” dedi.

Topaloğlu ikinci husus olarak ise bünyenin ara vermeden en az 90 dakikalık çalışma periyotlarına alıştırılması gerektiğine işaret etti. Topaloğlu “DGS'nin süresi (135 dk.) baz alındığında, gerekli konsantrasyonun kaybedilmemesi ve enerjinin doğru kullanımı elzemdir. Bu nedenle en az 90 dk'lık periyotlarda herhangi bir sebeple (tuvalet, yemek, telefon vs.) ara verilmemelidir. Sık ara verilerek yapılan bir hazırlık sürecinde sınav günü arzulanan neticeyi almak zorlaşacaktır. Sık ara vermeye alıştırılan bir beyin-bünye, sınav esnasında da ara vermeye endeksli olarak komut verecektir. Ancak sınavda ara vermek mümkün olmadığı için konsantrasyon dağılacak ve başarı katsayısı düşecektir” dedi.

Öğrencilere motivasyon ve gün içinde nasıl çalışmaları gerektiğine dair çeşitli teknikleri aktaran Topaloğlu, herhangi bir konuda rehberlik hizmetine ihtiyaç duyan öğrencilerin de kendisine özel olarak ulaşabileceğini sözlerine ekledi.