NEVÜ'den 'V. Kapadokya Turizm Haftası: Krizde Turizm' konulu panel

Kapadokya Turizm Haftası: Krizde Turizm” konulu panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü NEVÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Gülsevil Berber'in yürüttüğü ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen panele; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ile Turist Rehberleri Odaları Birliği Başkanı Hakan Eğinlioğlu davetli konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Prof. Dr. Muharrem Tuna Türkiye'deki krizlerin turizm sektörünü nasıl etkilediğine ilişkin istatistikler sunarken, Prof. Dr. Müberra Eresin krizlerin konaklama sektörüne etkilerine ve Hakan Eğinlioğlu ise krizlerin rehberler üzerindeki etkilerine değindi.

Turizm sektöründe etkili kriz yöntemi gerçekleştirebilmek adına sektör içindeki tüm paydaşların birliktelik ve işbirliklerinin öneminin vurgulandığı panelde, sektörde krizlerin sebep olacağı zararları minimum seviyeye indirmede planlamanın önemini ile birlikte turizm sektöründe krizlere hazır olmak adına nelerin yapılabileceğine dair konular üzerinde duruldu.