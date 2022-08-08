NEVÜ'lü Akademisyenler 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda

Erhan Işıkdemir ve Araştırma Görevlisi Şevket Cihat Özer, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda görev alacak.

Dr. Erhan Işıkdemir, 24 spor branşının yer aldığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Futbol branşında U23 Milli Takımı'nın Atletik Performans Antrenörlüğü görevini üstlenecek. U23 Milli Takımı, Türkiye ile birlikte Azerbaycan, İran, Fas, Kamerun, Senegal, Cezayir ve Suudi milli takımlarının katılımcı olduğu Futbol branşında Kamerun, Cezayir ve Senegal ile aynı grupta yer alacak. Turnuvanın final karşılaşması ise 16 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Şevket Cihat Özer, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Seremoniler Direktörlüğü Açılış ve Kapanış Seremonileri Danışmanı olarak atandı.

U23 Milli Takımı Müsabaka Programı

08.08.2022 saat 17:00 Senegal

10.08.2022 saat 13:30 Kamerun

12.08.2022 saat 17:00 Cezayir