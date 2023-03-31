NEVÜ'lü akademisyenlere hizmet içi eğitim

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) akademik personeli tarafından Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi Müdürlüğü'nde görev yapan yaşlı bakım personeline yönelik huzurevi sakinlerine sundukları hizmet kalitesini arttırmaları amacıyla hizmet içi eğitim düzenlendi.

NEVÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kamuran Özdil ve Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gamze Muz tarafından Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi Müdürlüğünde görev yapan yaşlı bakım personeline yönelik huzur evi sakinlerine sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim düzenlendi. Doç. Dr. Kamuran Özdil; “Yaşlılarda Uğraşı Aktivitesi ve Bakıma Yansımaları' başlıklı eğitiminde; yaşlılıkta uğraşı aktivitesi ve yaşam kalitesi, uğraşı aktivitesi uygulama süreci, uğraşı aktivitesinin önemi ve uğraşı aktivitesi türlerini örnekleri ile ele aldı. Doç. Dr. Gamze Muz ise; 'Yaşlılarda Kronik Hastalıklar ve Öz Bakım' başlıklı eğitim içeriğinde sağlık ve hastalık kavramları, yaşlılık döneminde görülen fizyolojik ve psikososyal değişiklikler, kronik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik temel bakım becerileri konularına değindi.

Katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve kendilerinin görüş ile önerilerin alınmasıyla tamamlanan çalışma ve eğitimler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı diğer kurumlarla ortak olarak devam edecek.