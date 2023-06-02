NEVÜ'lü akademisyenlere ‘Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme' semineri verildi

Dr. Funda Nalbantoğlu Yılmaz tarafından final sınavları öncesi doğru ölçme uygulamaları için farkındalık oluşturmak amacıyla akademik personele yönelik “Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” konulu çevrim içi seminer verildi.

Çevrim içi ortamda yapılan seminere; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın ve üniversitenin akademik personelleri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, eğitimde ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğrencinin derse olan katılımları üzerindeki etkilerine değindi. Ölçme ve değerlendirme sürecinin ihtisas isteyen bir konu olduğunu vurgulayan Rektör Aktekin “Kapsam geçerliliği olan ve güvenilir sınav yapmamız hem pedagojik ilkeler açısından bir zorunluluk, hem de adil olmak açısından önemlidir. Burada hedef herkesin öğrendiği ve hak ettiği kadar not almasıdır. Uzaktan eğitim sürecinde de sınavlar; sağlıklı, geçerli, güvenilir, bilenle bilmeyeni ayırt edecek, verilen süre içerisinde yapılabilecek ve akademik niteliği artırıcı olmalıdır” diye konuştu.

Doç. Dr. Funda Nalbantoğlu Yılmaz “Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” konulu sunumunda; dönem sonu sınavları öncesinde yükseköğretimde ölçme uygulamalarının odağı, üst düzey düşünme becerilerini ölçme, soru hazırlarken dikkat edilecek noktalar, sınav güvenliği konularından bahsetti. Doç. Dr. Funda Nalbantoğlu Yılmaz ayrıca uzaktan eğitimde performans görevi/ödev/projelere dair dikkat edilmesi gereken noktalara da değindi.