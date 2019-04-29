NEVÜ'lü Hemşirelik bölümü öğrencileri üniformalarını törenle giydi

sınıf öğrencileri düzenlenen törenle üniformalarını giydi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen üniforma giyme törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataş, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, akademik ve idari personel, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı.

Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin sahneye davet edilmeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, üniversite tanıtım filminin gösteriminin ardından tören, Hemşirelik 1. Sınıf öğrencileri adına hemşirelik 1. Sınıf öğrencisi İrem Gül Büken'in konuşmalarıyla başladı.

Büken “Bir yıl öncesine kadar benim için hemşirelik neydi? Diye dönüp baktığımda iğne yapmak, kan almak, serim takmak gibi işlerdi. Hemşirelik eğitimine başladığımda, hemşireliğin bundan ibaret olmadığını fark ettim. Bizler yaklaşık bir yıllık bu hemşirelik eğitiminde sayın hocalarımızın emekleri sayesinde hemşireliğin sadece bunlarla yetinmediğini ve sıradan bir meslek olmadığını öğrendik. Bizler hocalarımızdan etik sorumluluklarla, profesyonel değerlerle dil, din, ırk ayrımı yapmadan sağlığını koruma ve sürdürmede kendine yetmeyen birey ve topluma verilen profesyonel bir hizmet olduğunu öğrendik. Hemşirelik bugün bu profesyonel meslek için ilk adımımızı atıyoruz, üniformalarımızı giydik ve heyecanımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bizlere emanet edilen şey insan hayatıdır ve kesinlikle hafife alınmamalıdır. Her daim otonomi sahibi, aklın bilim yolunda ilerleyen, yeniliğe, gelişime açık ve donanımlı hemşireler olmamız dileklerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum “diye konuştu.

Törene Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden katılan Hemşirelik Bölümü öğrenci temsilcisi Miraç Gülfırat öğrenci arkadaşlarına seslenerek kendilerine “ Bu meslek bize ait ve bu mesleğe sahip çıkmak da bizim elimizde. Halk ve toplum tarafından benimsenmesi, bu statüsünün artması da bizim elimizde. Ben de bu mesleğin bir üye adayı olarak hepinize diyorum ki, sizlere biri mesleğinizi sorduğunda ‘Hemşireyim' vurgusunu güçlü bir şekilde söyleyin” diye tavsiyelerde bulundu.

Güven: Hemşirelik Yaşama, Canlıya, İnsana Özel Olarak ‘Can'a Saygıyla Başlar

Üniformanın anlam ve önemine değinen Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şefika Dilek Güven, “Üniforma bir aidiyet-kimlik simgesidir. Hemşirelerin kolay tanınmasını sağlayan ve mesleğimizi temsil eden bir göstergedir. Mesleğimizin saygınlığı açısından hemşirelerin giydikleri üniforma ile ilgili sorumlulukları yalnız kendileri ile sınırlı değil, diğer meslektaşlarıyla da ilgilidir. Profesyonel bir hemşire kendi üniformasını olması gerektiği gibi taşırken, üniformasını niteliklerine uygun giyinmeyen meslektaşlarını da yapıcı bir dille uyarmalıdır. Üniforma bizim aynı zamanda kimlik kartımızdır. Hemşirelik yaşama, canlıya, insana özel olarak ‘Can'a saygıyla başlar. Bu saygının getirdiği sorumlulukla devam eder. Üniformanın değeri ve önemi de burada saklıdır. Çünkü üniformamız; ürettiğimiz hizmeti, sorumluluklarımızı, rollerimizi, yükümlülüklerimizi, görevlerimizi, bilgi ve becerilerimizi başta insana saygı gösterme gibi mesleki değerlerimizi, saygınlığımızı, profesyonelliğimizi top yekun bünyesinde toplayan mesleğimizin sembolüdür. Bu yüzden üniformanızı her zaman ilk günkü gibi tertemiz ve gururla taşıyacağınıza olan inancımla hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” diye konuşarak öğrencilere bundan sonraki mesleki hayatlarında başarılar diledi.

Karataş'tan Duygulandıran Veda

Üniformayla ilk tanışıklığına dair anısını katılımcılarla paylaşan Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nimet Karataş, “Şu ana kadar yapılan güzel konuşmalar beni oldukça heyecanlandırırken, beni heyecanlandıran bir şey daha var o da bugün burada son kez üniforma giyme töreninde bulunuyorum. Çünkü seneye ben aranızda olmayacağım” diyerek 50 yıllık mesleki hayatına son verdiğini söyledi.

Karataş devamında “50 yıl önce giydiğim bu forma bana içindeki insanın değerini gösterdi ve hepimiz bu formanın değerini kesinlikle bileceğiz. Hemşireliğin bir sağlık hizmetinin yürütülmesinde, sağlığın korunması, geliştirilmesi, yükseltilmesi , hastalık halinde tedavisi için insan gücü olduğumuzu bilmeli ve sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu asla unutmamalıyız. Bu ekibin içinde de vazgeçilmez bir değer olduğunun bilinmesi arzu ettiğimiz durumlardan bir tanesi. Çünkü biz sağlık hizmetinde tek başına iğne ve pansuman yapan insan gücü değil, seven, sevgiyi aşılayan, dokunan ve hastaların iyileşme gücünü arttıran o yaklaşımı gösterebilen insan gücüyüz. Sizler üniformalarınızı giymenizle birlikte hemşireliğe ilk adımınızı attınız. Hepinizi bir meslektaşım olarak da kutluyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Çiçek: Sizlerin O Üniformaya Saygınlık Kazandırmanız Gerekiyor

Üniformalarını giyerek hemşireliğe ilk adımını atan öğrencilere seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ise “Hocalarımız çok güzel bir şekilde üniformanın önemi ve güzelliğinden bizlere bahsetti. Bence üniforma terzinin ustalığının bir eseridir. Üniformanın güzelliği, terziniz çok iyi biriyse ve çok güzel bir kumaş seçmiş iseniz o zaman güzel bir üniforma dikilebilir. Ama üniformaya saygınlık kazandıran şey, sizlerin davranışlarıdır. Sizlerin davranışlarıyla birlikte üniforma anlam kazanacaktır. Bizlerin o formayı gördüğümüzde sizlere inanmamız ve güvenmemiz lazım. Hani hemşirelik iyileştirme sanatı veya iyileştiren meslek diyoruz ya, ben doktorların çok saygın, çok önemli bir görev üstlendiklerini düşünüyorum. Doktorlar görevlerini yaptıktan sonra bizleri size emanet ediyor. Dolayısıyla bizim sizlere güvenebilmemiz için sizlerin o üniformaya saygınlık kazandırmanız gerekiyor. Onun için siz sadece kendi adınıza herhangi bir görev yapmıyor, sizler o üniforma adına görev yapıyorsunuz. Bu nedenle sizin yapmış olduğunuz kötü bir davranış o üniformanın onurunu zedeleyecek ve farkında olmadan başka bir arkadaşınızın çok iyi bir şekilde o üniformayı temsil etmesine engel olmuş olacaksınız. Ayrıca hak etmiş olduğu değerinin görülmemesine sebep olacaksınız. Ben bu üniformalara gerçek anlamda onur kazandıran şeylerin terziler yerine sizlerin olmasını istiyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hemşirelik üniformalarını giyen öğrenciler Türk Bayrağı açarak hep bir ağızdan katılımcılar ile birlikte 10. Yıl Marşını söyledi.

Ailelerin, çocuklarının bu heyecan ve mutluklarına ortak oldukları tören, üniformalarını giyen öğrencilerin katılımcılar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeleri ile son buldu.