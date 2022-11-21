NEVÜ'lü öğrenciler ‘1.UNİKOP Öğrenci Kalite Buluşması'na katıldı

Dr. Yasin Polat, Kalite Öğrenci Kulübü öğrencileri Aleyna Kaya, Uğur Özşahin ve Mevlütcan Demir, Kırıkkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘1.UNİKOP Öğrenci Kalite Buluşması'na katıldı.

Kırıkkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 'Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi Üniversiteler Birliği 1.UNİKOP Öğrenci Kalite Buluşması', açılış töreni ile başladı. Açılış törenine; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, UNİKOP Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, UNİKOP'a üye üniversitelerden kalite koordinatörlük personeli ile kalite topluluğu üyesi öğrenciler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, UNİKOP Dönem Başkanı Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik'in konuşmaları ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'ın, 'Yükseköğretim Kalite Güvencesi' konulu sunumu ile devam etti. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, sunumunda kalite güvencesinin önemi, kalite algısı, yükseköğretimde kalite güvencesi ve amacı, YÖKAK ve kalite güvencesinin çerçevesi, akreditasyon uygulaması konu başlıkları çerçevesinde örnekler vererek kalite güvencesi hakkında bilgi verdi.

Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı amaçlayan ve günümüzde 48 ülkenin bağlılık taahhüdünde bulunduğu bir reform süreci olan Bologna süreci ve kalite çalışmalarına etkisini anlatan Prof. Dr. Muhsin Kar; “Türkiye de Avrupa Birliği üyesi olmaya çalıştığı için Avrupa Yükseköğretim Alanının bir parçasıdır. Avrupa'da kalite süreci Bologna sürecini tamamlayan bir unsur olarak görülmektedir. Tamamlayıcı boyutu ise yeterliliklerin kazanıldığından emin olunmasıdır. Üniversitelerimizin her bir bölümünden mezun olan öğrenciler, o programın kamuoyuna deklare ettiği yeterliliklere sahip olup olunmadığına bakılıyor. Derslerden başarılı olunması öğrencinin yeterliliklere sahip olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle bu ölçümü yapabilecek mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Türkiye'deki YÖKAK benzeri kalite ajanslarının da kuruluşlarının Avrupa'da 2003 yılından sonra olduğunu görüyoruz. 2015 yılında YÖK içinde komisyon olarak kurulan YÖKAK, 2017 yılından bu yana Avrupa Müktesebatı gerekleri doğrultusunda uluslararası uygulamaların gerektirdiği şekilde bağımsız bir kurul olarak çalışıyor. Bizim üç temel görevimiz var. Bunlar; kurumların kendi iç kalite güvence süreçleri oluşturmalarını desteklemek, akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve farkındalık eğitimleridir. Farkındalık eğitimlerini akademik ve idari personelle, öğrencilerle ayrı veya birlikte yapabiliyoruz. Öğrencilerin kalite süreçlerine nitelikli katılımlarını sağlamak için eğitimler veriyoruz. Kalite çalışmalarında ana hedef öğrencilerdir. Öğrencilerin kaliteli eğitimi talep eder olması kalite güvence sisteminin işleyişi açısından oldukça önem arz ediyor. Bu işleyişin sadece yukarıdan aşağıya olması sağlıklı değil. Aşağıdan yukarıya doğru da talepler olması gerekiyor” dedi.

Açılış töreni, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve Kırıkkaleli Abdallar'ın mini konseri ile sona erdi.