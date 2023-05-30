NEVÜ'lü öğrenciler başarıya duymuyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı öğrencileri bu yıl Konfüçyus Enstitüsü'nün ev sahipliğinde Çin Büyükelçiliği ve Çin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 22.

Uluslararası Çince Köprüsü Yarışması'na katılarak üstün performans sergilediler. 1. Sınıf öğrencilerinden Emrecan Ölmez ve 2. Sınıf öğrencilerinden Ece Savaş yarışmada Çince konuşma ve yeteneklerini sergileyerek mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

27 Mayıs 2023 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen ödül töreninde Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Fatma Ecem Ceylan, Dr. Ertuğrul Ceylan, Dr. Sema Gökenç Gülez ve Öğr. Gör. Lihua Li hazır bulundu. 2. Çince Karaoke Yarışması'nda 1.lik ödülü alarak NEVÜ'yü temsil eden Gülnur Eralp teşekkür konuşmasında, “Çocukluğumdan itibaren şarkı söylemeye hep ilgim olmuştu. Ancak bir gün Çince şarkı söyleyebileceğimi hiç düşünmemiştim. Çince öğrenmeye başladıktan sonra Çince şarkı söylemeye heves duymaya başladım. Anabilim Dalı hocalarımızın desteğiyle bu yeteneğimi sergileme fırsatı buldum. Bu yarışma beni hayallerimin peşinden koşmaya teşvik etti. Bu nedenle bu ödül benim için çok şey ifade ediyor” dedi https://www.nevsehir.edu.tr/tr/39120