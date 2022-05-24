NEVÜ'lü öğrenciler ‘Çince Köprüsü' yarışmasından derecelerle döndü

Dr. Semih Aktekin, '21. Çince Köprüsü Yarışması Türkiye Ön Eleme Finali'nde Türkiye birinciliği ve ikinciliğini kazanan Fen Edebiyat Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğrencilerini tebrik etti.

Çin-Yabancı Dil Değişimi ve İş birliği Merkezi tarafından Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen '21. Çince Köprüsü Uluslararası Üniversite Öğrencileri Türkiye Ön Eleme Finali Konuşma Yarışması'nın kazananları belli oldu. Bilgi, yetenek ve konuşma olmak üzere üç aşamadan oluşan yarışmada NEVÜ Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'ndan Doğa Gübeş, Esmanur Çorum, Özge Şahin, Selen Bade Ön ve Vildan Sofu bilgi aşamasında üstün başarı göstererek yetenek ve konuşma yarışmasına katılmaya hak kazandılar. Çevrimiçi olarak düzenlenen yarışmanın yetenek yarışması video kaydı yolu ile alındıktan sonra 17 Mayıs tarihinde çevrimiçi yapılan konuşma yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Çince konuşma yeteneklerini sergileyen NEVÜ Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğrencileri Doğa Gübeş Türkiye birinciliğini, Esmanur Çorum ise Türkiye ikinciliğini kazandı. Doğa Gübeş ayrıca 2022 yılı Ağustos-Eylül ayında Çin'de düzenlenecek olan ‘Uluslararası Çince Köprüsü Yarışması'nda hem ülkemizi hem de NEVÜ'yü temsil edecek. Çevrimiçi yapılan yarışmaya Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi LiuShaobin, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili WuJian, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı LiQin, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Konsolosu MengFanwei, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Yeşim Ekinci, Türkiye'deki Konfüçyüs enstitüleri çalışanları ve yarışmacılar katıldı.

Rektör Aktekin: "Öğrencilerimizin Bu Başarısı Gurur Verici"

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin '21. Çince Köprüsü Yarışması' Türkiye Ön Eleme Finali'nde Türkiye birinciliği elde eden Doğa Gübeş ve Türkiye ikinciliği elde Esmanur Çorum'u makamında kabul etti. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Dr. Gonca Varoğlu, Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Fatma Ecem Ceylan, Dr. Ertuğrul Ceylan, Dr. Sema Gökenç Gülez, Öğr. Gör. LihuaLi'nin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Rektör Aktekin, öğrencileri elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik etti. Aktekin; “İlk öğrencilerini 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nda almaya başlayan üniversitemiz Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türkiye'nin en genç kurulan Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'dır. Dolayısıyla yarışmaya sadece birinci sınıf öğrencileri düzeyinde katılan üniversitemiz, Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nın bu başarısı üniversitemiz için gurur vericidir. Nitelikli eğitim performanslarından dolayı Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı akademisyenlerimizi ve yarışmadaki üstün başarılarından dolayı siz öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum” dedi.