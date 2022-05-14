NEVÜ'lü Öğrenciler Hacı Bektaş Veli Dergâhını ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü tarafından öğrencilere yönelik “Umman-ı Aşk: Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin Yolu” konulu etkinlik serisinin ilki düzenlendi.

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersi çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü akademik personelleri rehberliğinde yapılan etkinlikte, Hacı Bektaş Veli Müzesi ziyaret edilerek öğrencilere Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsü, insan sevgisi ve adalet temellerinde kurulmuş olan felsefesi ve öğretileri anlatıldı. Üniversitemizin farklı bölümlerinden yaklaşık 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Hacı Bektaş Veli Dergâhı gezilerek dergâhın bölümleri hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü tarafından “Umman-ı Aşk: Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin Yolu” teması ile düzenlenen etkinlik, eğitim-öğretim yılı içerisinde her ayın 12'sinde düzenlenmeye devam edecek.