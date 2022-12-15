NEVÜ'lü öğrenciler Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde

sınıf öğrencileri; ‘Uygulamalı Halk Bilimi' dersi bünyesinde Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'ni ziyaret etti.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Köse'nin rehberliğinde gerçekleştirilen ziyarette, NEVÜ Türk Halk Bilimi Arş. Gör. Yücel Özdemir, öğrenciler için Karagöz ve Hacivat gölge oyununu uygulamalı olarak gösterdi. Türk Halk Bilimi Arş. Gör. Kamile Serbest ise somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan geleneksel çocuk oyunları ve geleneksel el sanatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Ziyaret, öğrencilerin müze rehberleri eşliğinde geleneksel köy seyirlik oyunu olan ‘Arı Oyunu'nu oynamalarıyla sona erdi.