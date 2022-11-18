NEVÜ'lü öğrenciler ‘Mesleki Eğitimde Mükemmeliyet Merkezleri Ağı' Toplantısında

Dr. Hilmi Çolakoğlu, Mesleki Eğitimde Mükemmeliyet Merkezleri Ağı (Centres of Vocational Excellence) CoVE (https://bit.ly/3D9L0tb) çerçevesinde İspanya'da düzenlenen “2022 Forum on Vocational Excellence” konferansına katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün 2021 yılında dahil olduğu Avrupa Komisyonu ve Avrupa Eğitim Vakfı tarafından yürütülen ‘Mesleki Eğitimde Mükemmeliyet Merkezleri Ağı (CoVE) (https://bit.ly/3D9L0tb)' çerçevesinde, 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde İspanya'nın Bask Bölgesi'nde “2022 Forum on Vocational Excellence” konferansı düzenlendi. Konferansa Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini temsilen öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Çolakoğlu ve Eğitim Uzmanı Özlem Kalkan katıldı.

Bugüne kadar Avrupa'da toplam 11 adet Mesleki Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi kurulmuş olup, 2027 yılına kadar bu sayının 100'e çıkması hedefleniyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi Ağına dahil olabilmek için gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Türkiye'den bu ağa ODTÜ ve Yaşar Üniversitesi dahil oldu.