NEVÜ'lü öğrenciler Müze gezisinde

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü tarafından 2. sınıf Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi, fakülte dışında farklı sanatsal alanlarda işlenmeye devam ediyor. GSF Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nüshet Göksun Yener'in koordinesi ile öğrenciler, Hacı Bektaş'ta bulunan Hacı Bektaş Veli Müzesi, Atatürk Evi Müzesi ve Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde Müze Müdürü Uzman Arkeolog Ayşen Bedir Akhan'ın tanıtımını dinleyerek eserleri inceledi. Her hafta bir müze ve ören yeri ziyaretiyle, GSF Resim Bölümü öğrencileri sanat tarihinin önemini kavrarken, kültürel birikimlerini artırıyor ve sanatsal üretimlerinin de anlam kazanmasına katkıda bulunuyor.

Bölüm Başkanı Yener, İstanbul müze ve galerileri ile de görüşmeler yapılarak öğrencilerin yerinde görerek eğitimlerini sürdürmesine devam edeceklerini belirtti. Yener bu çerçevede 17. İstanbul Bienali nedeniyle Resim Bölümü öğrencilerinin İstanbul'a götürülerek geleceğin sanatçıları, metropolün sanat ortamını da gözlemleyerek farklı mekanları ziyaret etme fırsatı bulacaklarını ifade etti.