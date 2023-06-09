NEVÜ'lü öğrenciler online "İş Kulübü" eğitimine katıldı

NEVÜ ve Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan “Türkiye İş Kurumu ‘Kampüs Hizmetleri'' iş birliği protokolü bünyesinde ve NEVÜ Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÜKMER) koordinatörlüğünde, Meslek Yüksekokulu'nun farklı bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler için çevrim içi eğitim düzenlendi. Türkiye İş Kurumu İş ve Meslek Danışmanı Eğitmeni Gonca Uğuroğlu öğrencilere; iş arama becerileri, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama, iş arama ağı, imaj yönetimi, beden dili konularında eğitimler verdi.