NEVÜ'lü öğrenciler TEKNOFEST'te ilk adımı attı

Projelerini Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Kamuran Özdil danışmanlığında yürüten Yaşlı Bakım Programı mezunu aynı zamanda Kamu Yönetimi öğrencisi olan Yüsra Karakoç ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Vahit Acun'un “Çok Fonksiyonlu Akıllı Yatak” başlıklı projeleri, TEKNOFEST tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

Projelerinde, tüm dünyada yaşanan Covid-19 sürecinin özellikle sağlık hizmetlerinin sunumunda hazırlıklı olmanın ve evde bakım teknolojilerinin kullanımının önemini arttırdığını vurgulayan öğrenciler, buradan hareketle kısmen ya da tam bağımlı hastaların bakım verene olan ihtiyaçlarının en aza indirilmesi için “Çok Fonksiyonlu Akıllı Yatak” tasarladı. Öğrencilerin projeleri, TEKNOFEST'in Ön Değerlendirme Raporu aşamasını geçti. Yarışmanın bir sonraki aşaması “Proje Detay Raporu”nun hazırlanması olacak.