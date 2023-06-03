NEVÜ'lü öğrencilere çevrim içi sınav duyurusu

NEVÜ Senatosu tarafından konuyla ilgili olarak alınan karar şu şekilde;

"Üniversitemiz Senatosunun 02.06.2023 tarihli ve 2023.20.55 sayılı kararı ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında; Diş Hekimliği Fakültesi (Diş Hekimliği-Tüm Sınıflar), Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümü-Tüm Sınıflar), Güzel Sanatlar Fakültesi (İç Mimarlık Bölümü), İlahiyat Fakültesi (Hazırlık Sınıfı), Yabancı Diller Yüksekokulu (Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları) ve Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (El Sanatları Bölümü 2. Sınıf Uygulamalı Dersleri) için dönem sonu sınavları (final ve bütünleme) yüz yüze, belirtilen bu programların dışındaki diğer tüm programlarda ise final ve bütünleme sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılmasına karar verilmiştir. Sadece 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için geçerli olmak üzere dönem sonu sınavlarına yüz yüze katılacak olan öğrenciler, talep etmeleri halinde Kredi Yurtlar Kurumu'na kayıtlı olmasalar da final ve bütünleme sınav döneminde Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarından yararlanabileceklerdir."